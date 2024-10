Tom Hanks et Robin Wright retrouvent Robert Zemeckis

Robert Zemeckis a clairement un faible pour le temps – passé, présent et Retour vers le futur. Avec une filmographie qui comprend également des films comme Polar Express et surtout son Oscar du meilleur film Forrest Gump, le réalisateur aime mélanger les dernières technologies cinématographiques avec des histoires pertinentes qui jouent avec nos perceptions de la vie au fil du temps. Il aborde vraiment ce thème en profondeur dans son ambitieuse adaptation du roman graphique de Richard McGuire de 2014, Ici, ce qui fait pas renvoyer sa distribution de personnages de plus d’un siècle dans le temps, mais laissons plutôt temps venir à eux sur un seul terrain, qui deviendra ensuite une habitation tout au long du XXe siècle, un peu avant et un peu après. Le grand réalisateur français Claude LeLouch a fait la même chose dans la splendide romance de 1974. Et maintenant mon amour dans lequel la rencontre fortuite d’un couple à première vue est précédée par un siècle de générations différentes que nous rencontrons et dont les vies variées ont toutes mené à ce moment unique.

Ici prend l’idée de concentrer le regard du public sur un endroit particulier de l’univers alors que nous regardons les gens venir et traverser le triomphe, le bonheur, le chagrin, le chagrin et surtout famille situé dans une seule maison à partir du début des années 1900 et jusqu’à aujourd’hui. En fait, le film commence brièvement à l’ère des dinosaures, se poursuit au pays des Amérindiens, chez nul autre que Benjamin Franklin et sa progéniture, et enfin dans cette maison où Zemeckis a audacieusement placé sa caméra dans une position stable afin de pour capturer tous ces gens vaquant à leurs occupations quotidiennes devant de nous, presque comme si nous regardions une pièce de théâtre. En fait, je n’arrêtais pas de penser Ici ferait une grande pièce de théâtre avec la possibilité de changements de décor éblouissants sur un plateau alors que les acteurs vont et viennent en action constante. Mais Zemeckis et ses Forrest Gump Le co-scénariste oscarisé Eric Roth a emprunté la voie du cinéma et, même avec une caméra statique, parvient à garder le tout visuellement intéressant en utilisant des panneaux de différents moments apparaissant constamment à l’écran, changeant les scènes, les périodes et les personnages au fur et à mesure qu’ils sont enveloppés. cette tapisserie de l’humanité.

Chemin faisant, nous sommes en 1908 rencontrant Pauline (Downton Abbey Michelle Dockery), une femme bien nommée s’inquiétant pour son mari obsédé par l’aviation. Nous rencontrons également un couple qui vit dans une version surpeuplée de la maison et qui tombe par hasard sur une idée marketing d’un million de dollars qui devient la chaise longue Lazy Boy. Une famille afro-américaine emménage plus récemment. Mais l’accent principal est finalement mis sur nos stars et leur famille élargie, dont Al (Paul Bettany) qui revient traumatisé de la Seconde Guerre mondiale et fonde une famille avec sa femme au foyer Rose (Kelly Reilly), un mariage typique de l’après-guerre avec leur fils, Richard. (Hanks) que nous regardons grandir, trouver l’amour d’adolescent avec sa camarade d’école Margaret. Elle tombe enceinte et le couple se marie très jeune et vit avec Al et Rose, une situation qui devient tendue car ils doivent élever leur fille Vanessa et gagner de l’argent pour subvenir aux besoins d’une famille, reportant les ambitions artistiques de Richard et les propres rêves de Margaret. aventures au-delà de cette maison.

Il faut du temps pour entrer dans le rythme de Ici qui imagine ce que pourraient voir les murs d’une maison avec une porte tournante d’êtres humains qui la traversaient à différentes époques. Il m’a fallu un certain temps pour m’habituer à ce qui semble au premier abord un peu astucieux, nous faisant aller et venir dans ces vies disparates sans jamais les connaître suffisamment pour vraiment m’investir dans leurs difficultés, jusqu’à la seconde moitié du film lorsque Hanks et l’histoire de Wright occupe le devant de la scène. Les deux stars ont été superbement vieillies numériquement pour jouer leur plus jeune moi, et à d’autres moments maquillées pour paraître plus âgées, d’autres moments ne nécessitant pas de traitement de maquillage. Ils sont parfaits, même si leur propre mariage suit des chemins assez prévisibles., rester ensemble, se séparer, les frustrations, les problèmes de santé, les truc de la vie. Entre les deux, la télévision, d’un modèle noir et blanc des années 50, à un téléviseur couleur, en passant par un téléviseur grand écran accroché au mur, nous indique où se situent ces familles dans l’ordre des choses, tout comme les dîners de Thanksgiving, un incontournable du film. et plus. Les scènes changent à l’extérieur de la grande fenêtre alors que nous voyons des calèches céder la place aux automobiles et à un quartier animé, le tout en arrière-plan de l’action principale.

L’utilisation de ces panneaux pour changer constamment les choses, certaines grandes, d’autres plus petites, en se concentrant sur la prochaine étape dans cette maison qui est la mission de rêve du concepteur de production et du PD Ashley Lamont le fait vibrer. En fait le maison est une star aussi grande que n’importe quel humain qui y joue. Le monteur Jesse Goldsmith mérite des félicitations pour son montage de film très délicat avec tous ces panneaux qui sont une version plus modeste de ce que Norman Jewison a utilisé dans L’affaire Thomas Crown. Dans ce film de 1968, tout était question de style. Zemeckis souhaite que l’appareil maintienne l’action fluide et les histoires individuelles intégrées. Son compositeur fréquent Alan Silvestri un autre Gump le vétéran offre une partition vibrante et édifiante qui aide.

Au-delà de Hanks et Wright qui donnent de belles performances comme d’habitude, Bettany et, dans une moindre mesure, Reilly sont les seuls acteurs de soutien à jouer un rôle substantiel, en particulier Bettany en tant qu’homme poussé à trop boire et plein de regrets dont il ne veut pas. transmettre à son fils.

Ici est une noble expérience, et une dose d’originalité bienvenue dans une année pleine de séquelles, même si elle ne fonctionne pas vraiment à tous les niveaux. Pour ma part, j’ai essayé puissamment de résister à son attirance émotionnelle, mais à la fin, je m’y suis finalement rendu et j’ai versé plus d’une larme en pensant à notre place en constante évolution sur cette terre et à la façon dont nous devons d’une manière ou d’une autre nous accrocher à ce qui est bon en nous. cette vie, même dans les moments les plus sombres.

Et dans l’esprit de Ici Alors que j’étais assis dans l’emblématique théâtre chinois lors des débuts de l’AFI Fest hier soir, j’ai pensé à tous les incroyables films classiques qui ont été joués dans ce lieu unique au cours de sa riche histoire hollywoodienne et je me suis demandé quelles histoires ces les murs pourraient raconter des premières passées.

Les producteurs de la production Miramax et Image Movers sont Zemeckis, Derek Hogue, Jack

Rapke et Bill Block.

Titre: Ici

Festival: Festival AFI

Distributeur: Sony Pictures (Tri-Étoile)

Date de sortie : 1 novembre 2024

Directeur: Robert Zemeckis

Scénario: Eric Roth et Robert Zemeckis

Casting: Tom Hanks, Robin Wright, Paul Bettany, Kelly Reilly, Michelle Dockery, Nikki Amuka-Bird

Notation: PG13

Durée : 1 heure et 44 minutes