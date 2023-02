Tom Hanks et Rita Wilson plaisantent en disant qu’ils ont le secret de 17 milliards de dollars pour un mariage réussi

Tom Hanks et sa femme Rita Wilson ont assisté au gala pré-Grammy de Clive Davis au Beverly Hilton samedi soir, juste un jour après que Wilson se soit produit à l’événement MusiCares Persons of the Year de l’Académie, en l’honneur de Berry Gordy et Smokey Robinson.

Hanks a fait l’éloge de la performance de sa femme, déclarant à Fox News Digital : “C’était une bouteille de champagne qui s’est débouchée… Tout le monde sirotait et faisait la fête, je dirais.”

“Je t’aime, chérie”, a dit Wilson à Hanks. “C’est tellement bien”, a-t-elle dit à propos de son compliment descriptif.

Wilson, 66 ans, s’est produit aux côtés de Sebastián Yatra lors de l’événement vendredi, qui a attiré de nombreuses stars d’Hollywood.

Le couple, marié depuis près de 35 ans, s’est ouvert sur ce qu’ils croient être le secret d’une relation réussie.

Avant de détailler ces informations convoitées, Hanks et Wilson ont rigolé et se sont croisés les yeux.

“En parler. Faire toujours savoir à la presse qu’il y a un secret, et nous l’avons mis en bouteille”, a déclaré Hanks, à propos de ce qui maintient sa relation avec Wilson.

Wilson n’a pas pu contenir son rire alors que Hanks plaisantait, ajoutant: “Nous n’allons le dire à personne.”

“Et nous vous le vendrons individuellement, pour 17 milliards de dollars”, a plaisanté l’acteur de “A Man Called Otto”.

Alors qu’ils posaient ensemble sur le tapis rouge, le couple a également pris des photos ensemble à l’intérieur de la fête.

Hanks et Wilson ont été photographiés en train de se mêler à d’autres vedettes, dont la star de “Yellowstone” Kevin Costner et la musicienne Sheryl Crowe.

La 65e édition des Grammy Awards sera diffusée le 5 février.