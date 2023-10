Tom Hanks dit que son image a été volée pour une publicité générée par l’IA — RT Games & Culture

L’acteur hollywoodien Tom Hanks a averti ses abonnés en ligne que son image avait été utilisée dans une séquence promotionnelle générée par l’intelligence artificielle sans son consentement.

« Méfiez-vous! Il y a une vidéo faisant la promotion d’un régime de soins dentaires avec une version IA de moi. Je n’ai rien à voir avec ça, » Hanks a écrit dimanche sur sa page Instagram.

La star de « Forrest Gump » et « Toy Story » a également partagé une photo de lui-même plus jeune, qui semble être sa version profondément fausse de la publicité pour le régime de soins dentaires.

Hanks n’a pas nommé l’entreprise responsable du vol de son image. Plusieurs médias ont déclaré avoir contacté les représentants de l’acteur mais n’ont pas encore obtenu de réponse.

Ironiquement, Hanks fait partie des plus fervents opposants à l’utilisation accrue de l’intelligence artificielle dans l’industrie cinématographique.

Le double lauréat d’un Oscar a déclaré lors de son apparition sur le podcast Adam Buxton plus tôt cette année qu’un débat majeur était en cours à Hollywood concernant la nécessité de protéger les ressemblances des acteurs en tant que propriété intellectuelle.















« Nous avons vu cela venir. Nous avons vu qu’il y aurait cette possibilité de prendre des zéros et des uns dans un ordinateur et de les transformer en visage et en personnage. Depuis, ce chiffre n’a été multiplié que par un milliard, et nous le constatons partout. » a déclaré l’homme de 67 ans.

Selon Hanks, c’est un problème qui « N’importe qui peut désormais se recréer à tout âge grâce à l’IA ou à la technologie deepfake. »

« Je pourrais être renversé par un bus demain, et c’est tout, mais les performances peuvent continuer encore et encore. Et si l’on ne comprend pas que cela a été fait avec l’IA ou le deepfake, rien ne vous dira que ce n’est pas moi et moi seul. Et cela aura un certain degré de qualité réaliste. C’est certes un défi artistique, mais c’est aussi un défi juridique. il expliqua.

Les craintes que l’IA puisse déplacer les créateurs humains ont été l’un des principaux moteurs des grèves annoncées par la Writers Guild of America (WGA) et la Screen Actors Guild (SAG-AFTRA) respectivement en mai et juillet.

Tandis que la SAG-AFTRA poursuit son action, la WGA a mis fin à sa grève la semaine dernière après avoir conclu un accord avec les studios hollywoodiens qui garantit une meilleure rémunération aux scénaristes et introduit des règles d’utilisation de l’IA.

EN SAVOIR PLUS:

L’art généré par l’IA ne peut pas être protégé par le droit d’auteur, selon un juge américain

Selon l’accord, l’intelligence artificielle ne devrait pas écrire ni être créditée pour du matériel littéraire. Les auteurs sont autorisés à y recourir lorsqu’ils fournissent des services d’écriture, mais uniquement avec l’accord de leurs partenaires de production. L’utilisation de scripts d’écrivains pour entraîner l’IA a également été interdite.