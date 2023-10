Tom Hanks dit que sa version IA a été utilisée dans une publicité pour un régime de soins dentaires sans son consentement

Tom Hanks a averti ses fans qu’une publicité pour un régime de soins dentaires qui semble utiliser son image est en fait fausse et a été créée à l’aide de l’intelligence artificielle.

Dans un message posté à ses 9,5 millions de followers sur Instagram, l’acteur a déclaré que son image avait été utilisée sans sa permission. « MÉFIEZ-VOUS!! Il y a une vidéo faisant la promotion d’un régime de soins dentaires avec une version IA de moi. Je n’ai rien à voir avec ça, » Hanks a écrit sur une capture d’écran d’une image de lui-même générée par ordinateur à partir du clip.

L’acteur oscarisé a exprimé par le passé ses inquiétudes quant à l’utilisation de l’IA au cinéma et à la télévision, même s’il n’a pas hésité à approuver des versions de lui-même modifiées numériquement dans les films.

Le fantasme de Noël animé par ordinateur de 2004, The Polar Express, présentait une version CGI de Hanks. Il a également été vieilli dans des scènes du film de 2022 A Man Called Otto.

Parler avec le comédien britannique Adam Buxton sur son podcast le 18 avril, quelques jours seulement avant le début de la grève des écrivains d’Hollywood, Hanks a déclaré à propos d’IA : « Nous avons vu cela venir. Nous avons vu qu’il y aurait cette possibilité de prendre des zéros et des uns dans un ordinateur et de les transformer en visage et en personnage. Depuis lors, ce chiffre n’a été multiplié que par un milliard, et nous le constatons partout.

« Je peux vous dire que là [are] des discussions sont en cours dans toutes les guildes, toutes les agences et tous les cabinets juridiques pour déterminer les ramifications juridiques du fait que mon visage et ma voix – et ceux de tous les autres – soient notre propriété intellectuelle.

« En ce moment, si je le voulais, je pourrais me réunir et présenter une série de sept films dans lesquels je mettrais en vedette et dans lesquels j’aurais 32 ans d’ici jusqu’à l’arrivée du royaume. N’importe qui peut désormais se recréer à tout âge grâce à l’IA ou à la technologie deepfake.

Hanks a déclaré à Buxton que l’IA pourrait permettre à une fausse version de lui de continuer à agir à perpétuité.

« Je pourrais être renversé par un bus demain, et c’est tout, mais les performances peuvent continuer encore et encore. Et si l’on ne comprend pas que cela a été fait avec l’IA ou le deepfake, rien ne vous dira que ce n’est pas moi et moi seul. Et cela aura un certain degré de qualité réaliste. C’est certes un défi artistique, mais c’est aussi un défi juridique.

La grève des écrivains américains a pris fin la semaine dernière, l’un des principaux points de friction étant la crainte qu’une IA non contrôlée puisse nuire au travail des créatifs. La Writers Guild of America a approuvé un accord avec l’Alliance of Motion Picture and Television qui prévoit des restrictions sur la manière dont l’IA peut être utilisée dans le cinéma et la télévision.

Cependant, Sag-Aftra – le syndicat représentant les acteurs hollywoodiens – reste en grève, ce qui signifie que la plupart des productions ne peuvent pas reprendre. La grève des acteurs a commencé quelques mois après la grève des scénaristes, avec les salaires, ainsi que les inquiétudes concernant l’utilisation de l’IA pour générer des ressemblances non approuvées d’acteurs, au cœur du conflit. On espère que l’accord des scénaristes pourrait contribuer à mettre un terme à la grève des acteurs hollywoodiens.

Dans le film Here réalisé par Robert Zemeckis, dont la sortie est prévue l’année prochaine, Tom Hanks incarnera des versions plus jeunes de son personnage à l’aide d’un outil de Metaphysic. La société d’IA a déclaré qu’elle pouvait créer « des échanges de visages photoréalistes haute résolution et des effets de vieillissement en plus des performances des acteurs en direct et en temps réel sans avoir besoin d’un travail de composition ou d’effets visuels supplémentaire ».