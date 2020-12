La légende du cinéma Tom Hanks a apaisé les craintes que les cinémas ne deviennent une chose du passé dans le monde post-Covid.

Une augmentation du streaming pendant le verrouillage a jeté le doute sur ce qui arrivera aux théâtres dans les années à venir.

Les téléspectateurs peuvent regarder des films dans le confort de leur maison, selon certains, signifie un avenir sombre pour le box-office, car les gens ont le goût de rester à la maison.

Mais la star de Forrest Gump et Saving Private Ryan, Tom, dit que les cinémas survivront une fois que le monde reviendra à la normale.

«Un changement radical était dû, de toute façon. Cela venait », a déclaré le grand acteur.







«Les cinémas existeront-ils encore? Absolument, ils le feront.

«D’une certaine manière, je pense que les exposants, une fois qu’ils seront ouverts et ouverts, auront la liberté de choisir les films qu’ils vont jouer.

«Les grands événements vont régner la journée dans les cinémas.

« Les regarder à la maison sur votre canapé pourrait en fait les diminuer d’une manière ou d’une autre dans leur punch visuel », a-t-il ajouté. «Mais le changement radical qui a été apporté par Covid-19 a été un train lent à venir.







« Je pense qu’il y aura énormément de films qui ne seront diffusés qu’en streaming, et je pense que ce sera bien de les voir de cette façon, car ils seront en fait construits et fabriqués et construits pour la très bonne télévision à écran large de quelqu’un chez eux. »

Tom parlait lors d’une interview avec Collider pour promouvoir son nouveau film News of the World.

Le film le suit comme un vétéran de la guerre qui doit rendre une jeune fille qui a été volée par des indigènes alors qu’elle était enfant.

«’News of the World pourrait être le dernier film pour adultes sur des gens qui disent des choses intéressantes qui vont jouer quelque part sur un grand écran, car après cela, afin de garantir que les gens reviennent, nous allons avoir l’univers Marvel et toutes sortes de franchises », ajoute-t-il.