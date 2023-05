Tom Hanks dit qu’avec l’IA, il pourrait apparaître dans des films après sa mort ; projets de stars qui ont déjà utilisé la technologie

Le poids lourd hollywoodien Tom Hanks pèse sur l’utilisation de l’intelligence artificielle dans les films, d’autant plus qu’il vieillit et que son nom et son image sont toujours convoités.

L’acteur de « A Man Called Otto » a donné son avis sur l’IA – notant que son utilisation dans l’industrie n’est pas nouvelle et a plutôt « toujours » persisté.

« La première fois que nous avons fait un film qui contenait une énorme quantité de nos propres données enfermées dans un ordinateur, littéralement à quoi nous ressemblions, c’était un film intitulé » The Polar Express « », a déclaré Hanks sur » The Adam Buxton Podcast « à propos de son Film d’animation de 2004.

« Et nous avons vu cela venir. Nous avons vu qu’il allait y avoir cette capacité à prendre des 0 et des 1 à l’intérieur d’un ordinateur et à les transformer en un visage et un personnage. Maintenant, cela n’a été multiplié que par un milliard depuis lors, et nous Et je peux vous dire qu’il y a des discussions en cours dans toutes les guildes, toutes les agences et tous les cabinets d’avocats pour trouver les ramifications juridiques de mon visage et de ma voix – et de tous les autres – étant notre propriété intellectuelle », a-t-il ajouté.

« Si je le voulais, je pourrais me réunir et présenter une série de sept films qui me mettraient en vedette dans lesquels j’aurais 32 ans, à partir de maintenant jusqu’à l’avènement du royaume. de l’IA ou de la technologie deepfake », a déclaré Hanks.

« Parce que, écoutez, je pourrais être renversé par un bus demain, et c’est tout, mais mes performances peuvent continuer encore et encore et encore et encore, et en dehors de la compréhension que cela a été fait avec l’IA ou le deepfake, il n’y aura rien à dire vous que ce n’est pas moi et moi seul. Et ça va avoir un certain degré de qualité réaliste. Et c’est certainement un défi artistique, mais c’est aussi un défi juridique.

Hanks dit qu’une performance générée artificiellement ne sera pas une réplique exacte d’une performance en direct, mais il se demande finalement si cela aura de l’importance en fin de compte.

« Sans aucun doute, les gens pourront le dire, mais la question est, s’en soucieront-ils? » il dit.

« Il y a des gens qui ne s’en soucieront pas, qui ne feront pas cette délimitation », a déclaré Hanks avant de comparer l’IA à la presse à imprimer.

« C’est une version super atténuée de cette presse à imprimer. IA, deepfake, tout pourra mentir aussi bien qu’il pourra aller de l’avant [and] être capable [to] dire la vérité. … Certaines personnes qui vont … mettre [a] énorme intérêt pour ce qui est authentique et ce qui ne l’est pas. Tout comme il y aura une tonne de gens qui ne s’en soucieront pas. »

Hanks est déjà apparu dans des films qui ont utilisé l’intelligence artificielle : le réalisateur Robert Zemeckis – avec qui Hanks a travaillé sur « Forrest Gump » et « Cast Away » – a utilisé un logiciel de capture de mouvement sur Hanks dans « The Polar Express » en 2004.

Des capteurs ont été placés sur le visage de Hanks pour apprendre ses expressions faciales spécifiques afin que les données puissent être utilisées pour la création et la manipulation de personnages.

Bien que le film soit animé, Hanks joue six rôles différents, dont le chef d’orchestre, James ; le garçon héros, Chris; le père du garçon; un clochard ; Le Père Noël et une marionnette Ebenezer Scrooge.

Bien qu’il soit classé comme animé, Zemeckis dit que ce n’est pas le cas.

« Ce n’est pas un film d’animation; c’est rendu numériquement. Le jeu d’acteur est entièrement agissant, la réalisation est entièrement réalisée », avait-il déclaré à la BBC à l’époque.

Dans un article écrit pour l’Animation World Network, Isaac Kerlow, un ancien directeur de la production numérique de la Walt Disney Co., a expliqué à quel point la production de « The Polar Express » était compliquée à l’époque.

« Ils ont assemblé l’un des systèmes de capture les plus complexes de tous les temps : quatre systèmes Vicon reliés entre eux par 72 caméras dans une zone de 10 pieds carrés. Cette configuration a permis la capture en temps réel du corps et du visage de jusqu’à quatre acteurs interagissant les uns avec les autres. la capture des performances faciales a été réalisée avec 152 marqueurs faciaux, chacun mesurant environ 2 mm de diamètre.

Il a poursuivi: « Les données obtenues à partir des marqueurs faciaux ont été converties en un système musculaire conçu sur mesure pour cette production, et le gréement facial a été entraîné par la compression musculaire pour chaque muscle représenté dans le système. »

Zemeckis et Hanks collaborent à nouveau dans un prochain film qui utilise également l’IA : « Here », avec Robin Wright.

Il est basé sur le roman graphique du même nom et utilisera l’intelligence artificielle pour vieillir les deux acteurs. Le film est décrit sur IMDb comme « se déroulant dans une seule pièce » et « suit les nombreuses personnes qui l’habitent au fil des années et des années, du passé au futur ».

Metaphysic Live fournira la technologie pour le film de Zemeckis. La société est déjà devenue populaire pour ses deepfakes de Tom Cruise sur TikTok ainsi que son deepfake d’Elvis Presley sur « America’s Got Talent ».

Selon son site Web, Metaphysic Live « incorpore largement des remplacements de visage et un vieillissement hyperréalistes générés par l’IA dans le tissu même de sa narration ». Dans une déclaration partagée sur le site de la société AI, le célèbre réalisateur a partagé son raisonnement pour travailler avec eux.

« J’ai toujours été attiré par la technologie qui m’aide à raconter une histoire. Avec ‘Here’, le film ne fonctionnerait tout simplement pas sans que nos acteurs se transforment de manière transparente en des versions plus jeunes d’eux-mêmes. Les outils d’IA de Metaphysic font exactement cela d’une manière qui était auparavant impossible », a-t-il déclaré. « Ayant testé toutes les technologies de remplacement du visage et de vieillissement disponibles aujourd’hui, Metaphysic est clairement le leader mondial du contenu d’IA de qualité et le choix parfait pour ce film incroyablement stimulant et émotionnel. »