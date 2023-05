Tom Hanks discute de la culture d’annulation: « Laissez-moi décider de ce qui m’offense »

Tom Hanks est « contre » la lecture d’un livre censuré.

Hanks, 66 ans, a abordé la culture de l’annulation lors de la promotion de son prochain roman, « The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece ». L’acteur de « Forrest Gump » n’est pas d’accord avec quelqu’un d’autre qui décide ce qu’il doit juger offensant.

« Je suis d’avis que nous sommes tous des adultes ici. Ayons confiance en nos propres sensibilités plutôt que de laisser quelqu’un décider de ce qui peut ou non nous offenser », a déclaré Hanks à NBC News. « Laissez-moi décider par quoi je suis offensé et par quoi je ne suis pas offensé. Je serais contre la lecture de tout livre de n’importe quelle époque qui dit « abrégé en raison des sensibilités modernes ». »

TOM HANKS PENSE QU’AU MOINS 4 DE SES FILMS SONT « ASSEZ BONS »

Hanks répondait à la tendance actuelle d’éditer des livres pour ne pas être offensant à l’époque moderne. Les livres de James Bond de Ian Fleming ont été réécrits pour supprimer une poignée de références raciales afin de s’adapter à la pensée moderne, selon des rapports publiés en février.

Outre la censure, les livres sont également de plus en plus interdits dans les écoles.

Selon l’Index of School de PEN America Listes des interdictions de livres il y a eu 1 477 cas de livres individuels interdits au cours de la première moitié de l’année scolaire 2022-23.

Hanks a également été franc sur la façon dont il se rapporte à son prochain roman. Le livre parle de la production d’un film de super-héros hollywoodien.

« J’ai moi-même tiré chacun de ces moments de comportement sur un plateau. Tout le monde n’est pas à son meilleur chaque jour sur un plateau de tournage », a déclaré Hanks au point de vente. « J’ai eu des jours difficiles à essayer d’être un professionnel quand ma vie s’est effondrée à plus d’un titre et l’exigence pour moi ce jour-là est d’être drôle, charmante et aimante – et c’est la dernière chose que je ressens. »

Hanks a précédemment réclamé réalisation de films est « le plus beau métier du monde ».

« La réalisation de films est un travail très dur sur une très longue période de temps qui se compose de tant de moments de joie contre un nombre égal de sentiments de dégoût de soi », a déclaré l’acteur au magazine People. « C’est le plus grand travail du monde et le travail le plus déroutant que je connaisse. »

« J’espère que le livre capture autant des » jugements accidentels et des massacres occasionnels « qui entrent dans un dicton cinématographique pour tenir » un miroir à la nature « dont j’ai été témoin (et causé) depuis que j’ai rejoint la Screen Actors Guild. »

Joshua Q. Nelson de Fox News Digital a contribué à ce rapport.