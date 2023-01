Tom Hanks défend le casting de son fils dans le nouveau film “A Man Called Otto”: “C’est une entreprise familiale”

Alors que la conversation sur le népotisme à Hollywood devient de plus en plus populaire, la star hollywoodienne Tom Hanks offre son point de vue sur les faveurs familiales et le rôle qu’elles ont joué en donnant à son fils un rôle dans son nouveau film, “A Man Called Otto”.

“La chose qui ne change pas, peu importe ce qui se passe – peu importe qui, quel est votre nom de famille – est de savoir si cela fonctionne ou non. . . . C’est le problème chaque fois que l’un de nous part et essaie de dire un nouveau histoire ou créer quelque chose qui a un début, un milieu ou une fin. Peu importe nos noms de famille”, a-t-il déclaré au Sun.

Le nouveau film, qui met en vedette Hanks dans le rôle d’Otto Anderson, est produit par Hanks et sa femme Rita Wilson. Leur fils Truman joue un jeune Otto.

“Nous devons faire le travail pour en faire une expérience vraie et authentique pour le public. Et c’est une tâche bien plus importante que de se demander si quelqu’un va aimer… essayer de nous blesser ou non”, a-t-il ajouté.

“Écoutez, c’est une entreprise familiale”, a déclaré Hanks.

“C’est ce que nous faisons depuis toujours, c’est dans quoi tous nos enfants ont grandi. Nous avons quatre enfants, ils sont tous très créatifs”, a-t-il déclaré à propos des deux enfants qu’il partage avec Wilson, Chet et Truman, alors que ainsi que son fils Colin et sa fille Elizabeth Ann issus de son premier mariage avec Samantha Lewes.

“Ils sont tous impliqués dans une sorte de narration”, a ajouté Hanks à propos de ses enfants.

“Si nous étions une entreprise de fournitures de plomberie, ou si nous gérions, vous savez, le magasin de fleurs en bas de la rue, toute la famille consacrerait du temps à un moment donné, même s’il ne s’agissait que d’un inventaire à la fin de l’année.”

Hanks a travaillé à plusieurs reprises avec son fils aîné, Colin. Cependant, “A Man Called Otto” est le premier projet qu’il a réalisé avec Truman.

Hanks a déclaré qu’il était intrigué par le rôle d’Otto, en partie à cause de sa personnalité.

“Je sais exactement comment être non seulement grincheux mais aussi toujours correct. S’il y a quelqu’un dans ce film qui a raison à 100 %… c’est Otto. Et j’aime jouer le gars qui a toujours raison”, a déclaré l’acteur vétéran. de son personnage.