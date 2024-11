Tom Hanks, 68 ans, révèle quel est l’âge « le plus difficile » : « La vie est un tel fardeau !

Tom Hanks a de mauvaises nouvelles pour les personnes d’une trentaine d’années, car l’acteur emblématique affirme qu’avoir 35 ans est « l’âge le plus difficile ».

La star de Forrest Gump – qui se présente à différents âges dans son dernier film, Here – a parlé franchement des effets secondaires négatifs qu’il a eu à 35 ans lors d’une interview avec Divertissement ce soir vendredi.

Lors de la promotion de son prochain film, il a déclaré : « Écoutez, j’ai 68 ans, le plus dur pour nous, c’était quand nous jouions à 35 ans ».

« C’est le moment où votre métabolisme s’arrête, la gravité commence à vous détruire, vos os commencent à s’user, vous vous situez différemment – ​​je pense que je suis en meilleure forme maintenant », a-t-il admis.

Lorsqu’on lui a dit qu’il avait l’air « bien », l’acteur a répondu : « Vous savez pourquoi ? Parce que mes enfants ont grandi, je fais suffisamment d’exercice et je peux bien manger. On ne peut pas faire ça à 35 ans. La vie est un tel fardeau !’

Ici – qui sort en salles le 1er novembre – met également en vedette Robin Wright, Kelly Reilly, Leslie Zemeckis, Paul Bettany et Ophelia Lovibond.

Hanks a déjà joué aux côtés de Wright dans la comédie/romance Forrest Gump de 1994, dans laquelle il incarnait le personnage éponyme et elle incarnait son amie d’enfance devenue amante.

Selon une description officielle, voici l’histoire de « plusieurs générations de couples et de familles qui habitent la même maison au cours d’un siècle ».

Dans un mélange créatif d’effets de maquillage traditionnels et de vieillissement numérique, Hanks et Wright font une transition transparente entre eux-mêmes adolescents et leurs homologues de 80 ans tout au long de la vaste chronologie du film.

En plus de Here, plusieurs films de Hanks présentent des versions modifiées numériquement de l’acteur.

Une version CGI de l’acteur apparaît dans le film de Noël d’animation par ordinateur de 2004 The Polar Express, et il a été vieilli numériquement à l’aide de la technologie de l’IA dans des scènes de A Man Called Otto de 2022.

Au sujet de l’apparence de Hanks, il a récemment averti ses fans que les publicités utilisant son image ne sont pas authentiques.

Au lieu de cela, ils ont été générés par l’intelligence artificielle.

Tom et Robin ont été vieillis dans la nouvelle bande-annonce de Here publiée mercredi. Cela fait 30 ans qu’ils n’ont pas joué dans le film emblématique Forrest Gump.

Cette révélation survient près d’un an après que Tom ait lancé un avertissement similaire aux fans concernant une fausse publicité dentaire qui utilisait abusivement son image.

Il a utilisé son Instagram en août pour faire savoir à ses 9 millions de followers que des publicités virales vendant des « remèdes miracles et des médicaments miracles » avaient été créées à l’aide de la technologie de l’IA – sans sa permission.

« Il y a de nombreuses publicités sur Internet utilisant faussement mon nom, mon image et ma voix pour promouvoir des remèdes miracles et des médicaments miracles. Ces publicités ont été créées sans mon consentement, frauduleusement et grâce à l’IA », lit-on dans le message de la star.

« Je n’ai rien à voir avec ces publications, ces produits, ces traitements ou les porte-parole vantant ces remèdes. »

Tom a souligné qu’il collabore exclusivement avec son « médecin certifié » pour la gestion de son diabète de type 2.