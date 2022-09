Tom Groat – Nouvelles de la capitale de Kelowna

Black Press Media tend la main à tous les candidats qui se présentent au conseil de West Kelowna aux élections municipales de 2022, leur demandant leur réponse à trois problèmes spécifiques concernant la communauté, ainsi qu’une question amusante. Les réponses seront publiées dans l’ordre de leur réception.

Tom Groat – candidat au Conseil

S’il est élu, comment pensez-vous que le conseil devrait gérer la croissance, le développement et le logement accessible et abordable à West Kelowna ?

Grâce à un développement réfléchi qui maintient les caractéristiques, l’esthétique et les valeurs sociales de notre communauté, la ville de West Kelowna devrait adopter une croissance gérable et ses avantages.

Notre ville pourrait suivre d’autres communautés en créant un fonds de réserve pour le logement abordable afin de fournir une aide directe en capital aux fournisseurs de logements qui souhaitent construire ou acheter des logements locatifs destinés spécifiquement aux ménages à faible revenu.

D’autres stratégies pourraient inclure des exemptions DCC pour accroître la viabilité de la construction de logements abordables, une exonération fiscale spécifiquement pour la revitalisation du centre-ville de Westbank afin d’encourager une augmentation de la densification et de la disponibilité de logements abordables, et l’introduction de ventes inférieures au marché et de baux à long terme de des terrains appartenant à la ville pour encourager le logement abordable.

À votre avis, quelle est la responsabilité du conseil pour aider à lutter contre les crimes de rue et contre les biens à West Kelowna?

Le conseil municipal, en consultation avec notre personnel municipal, devrait encourager un dialogue et une discussion ouverts avec nos résidents et les organismes d’application de la loi afin d’élaborer et de maintenir des stratégies efficaces pour lutter contre les crimes de rue et contre les biens. Des stratégies efficaces pourraient inclure des messages d’intérêt public sur la façon de réduire les risques, la création d’unités d’application de la loi qui ciblent spécifiquement les crimes de rue et contre les biens, et la création d’un comité de liaison résidents/policiers pour entendre les préoccupations et élaborer des stratégies de prévention du crime.

Selon vous, quelles mesures le conseil pourrait-il prendre pour améliorer la circulation et l’infrastructure routière à West Kelowna?

L’autoroute 97 et le pont WR Bennett posent le plus grand défi à la circulation dans la région de West Kelowna. Alors qu’un contournement et un deuxième pont sont à des décennies et des millions de dollars, des solutions à court terme sont possibles, y compris la construction d’une troisième voie partant du côté Kelowna du pont, une autre voie médiane sur le pont, un viaduc à Boucherie route, l’élimination de certains des feux de circulation de l’autoroute 97 le long du corridor ouest, l’introduction d’un transport en commun fiable avec un service express pendant les heures de pointe et l’achèvement d’un corridor de transport actif sécuritaire pour encourager les alternatives aux déplacements en voiture.

Le conseil doit répondre à la demande latente d’infrastructures de transport actif. Les résidents veulent un environnement sûr, connecté et invitant pour vivre, travailler et se divertir. Répondre au besoin de trottoirs, de pistes cyclables protégées, de passages pour piétons contrôlés et de lampadaires créera un environnement positif pour tous les âges et tous les utilisateurs.

Quelle est votre célébrité préférée de l’Okanagan et pourquoi ?

Ogopogo ! Tout le monde peut s’identifier à cette créature mythique. Ogopogo élève le profil de l’Okanagan au même niveau que le monstre du Loch Ness et Paul Bunyan de Mayner.

