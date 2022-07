Tom Glick nommé président des affaires de Chelsea

Chelsea a nommé Tom Glick au poste de président des affaires, a annoncé lundi le club de Premier League.

Auparavant directeur commercial du City Football Group, Glick assumera le contrôle opérationnel quotidien du club, y compris la gestion de sa stratégie commerciale mondiale, la croissance des revenus et l’amélioration de l’engagement des fans, selon le communiqué.

Sa nomination fait suite au départ de plusieurs cadres et membres du personnel de Stamford Bridge suite au rachat mené par Todd Boehly et Clearlake Capital.

« Le Chelsea FC est une institution sportive emblématique, connue et admirée dans le monde entier. J’ai été très impressionné par la vision et la mission de Todd Boehly et Clearlake », a déclaré Glick dans un communiqué.

“Ils ont la communauté de Chelsea au cœur de tout ce qu’ils font. Nous avons ici une énorme opportunité d’améliorer les performances à tous les niveaux, au nom de tous ceux que nous servons.

Glick a été président de la franchise NFL Carolina Panthers jusqu’en février. Il était auparavant directeur général du comté de Derby et a siégé au conseil d’administration de la Ligue anglaise de football.

Un groupe dirigé par Boehly et Clearlake Capital a acquis Chelsea en mai après qu’Abramovich ait mis le club en vente à la suite de l’invasion russe de l’Ukraine, que Moscou appelle une “opération militaire spéciale”.

Boehly a déclaré que Glick était le “choix évident” pour le poste.

“Ses compétences et son expérience seront essentielles pour améliorer l’infrastructure clé du Chelsea FC, développer les produits et la réputation du club et trouver de nouvelles façons passionnantes pour nos fidèles supporters de s’engager avec leurs joueurs préférés”, a-t-il ajouté.

