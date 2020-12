Girardi doit soumettre une proposition financière d’ici le mardi 15 décembre de ses plans pour payer l’argent, le juge disant à son avocat que Girardi peut avoir l’aide d’un comptable.

Son avocat a également demandé du temps pour effectuer une évaluation de la santé mentale de la personne sur le point de divorcer. Elle a dit qu’elle ne croyait pas qu’il simulait son incompétence et pensait qu’un professionnel de la santé mentale pourrait l’aider à mieux le comprendre, car il ne comprend pas la gravité de la situation à laquelle il est confronté.

Durkin a décidé qu’elle pouvait le faire examiner, mais il est toujours en état d’outrage civil.

La semaine dernière, Girardi a répondu à la demande de divorce de Jayne et a cité «des différences irréconciliables» comme cause de leur séparation, après environ 20 ans de mariage.

Jayne a dit en exclusivité à E! News en novembre, « Ce n’est pas une étape prise à la légère ou facilement. J’ai beaucoup d’amour et de respect pour Tom et pour nos années et les vies que nous avons construites ensemble. »

La chanteuse de 49 ans a demandé une pension alimentaire à son ex-mari, qui était célèbre dans le Erin Brockovich Cas.

Cependant, le procès pour l’accident d’avion a allégué que le divorce des stars de Bravo était « simplement une tentative simulée de protéger frauduleusement l’argent de Tom et Erika de ceux qui cherchent à recouvrer les dettes dues par Tom et son cabinet d’avocats GK. »

Au moment du dépôt, E! News a contacté les équipes de Jayne et Girardi pour obtenir des commentaires, mais n’a pas reçu de réponse.

