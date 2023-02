Tom Girardi, ex-mari de ‘Housewives’ et avocat radié, plaide non coupable de vols de clients

Après que Thomas Vincent Girardi a été inculpé pour avoir prétendument détourné plus de 15 millions de dollars de clients légaux, l’ex-mari de “Real Housewives of Beverly Hills” a plaidé non coupable lundi.

La comparution de Girardi devant le tribunal fait suite aux procureurs de Los Angeles et de Chicago l’accusant la semaine dernière d’avoir volé plus de 18 millions de dollars.

L’ex-avocat de 83 ans aurait volé des clients qui comprenaient une veuve de l’Arizona dont le mari a été tué dans un accident de bateau, un couple de Los Angeles blessé dans un accident de voiture qui a paralysé leur fils et un homme qui a été gravement brûlé en 2010. Explosion du gazoduc de San Bruno.

TOM GIRARDI, EX MARI DE « FEMMES AU FOYER » ET AVOCAT EN DISGRACE, ACCUSÉ POUR UNE EScroquerie de 15 MILLIONS DE DOLLARS

Christopher Kamon, 49 ans, directeur financier du cabinet d’avocats de Girardi, est également inculpé dans l’acte d’accusation. Bien qu’il n’ait pas comparu devant le tribunal lundi, il est emprisonné pour une autre affaire de fraude électronique dans laquelle il est accusé d’avoir détourné des fonds d’un cabinet d’avocats pour rénover deux maisons de la région de Los Angeles, payer des virées shopping et embaucher une escorte.

Au cours de l’ascension de Girardi comme l’un des avocats des plaignants les plus éminents du pays, il a affronté de puissantes sociétés, des studios de cinéma et Pacific Gas and Electric dans une affaire qui a conduit à un règlement de 333 millions de dollars, qui a été décrit dans le film de 2000 de Julia Roberts “Erin Brockovich”. .”

‘REAL HOUSEWIVES’ STAR ERIKA JAYNE RENVOYÉE POUR DÉTOURNEMENT DE VALEUR, POURSUITE POUR FRAUDE: DOCUMENTS JUDICIAIRES

Bien qu’il soit un avocat prospère à l’époque, son empire juridique a commencé à se développer au milieu de problèmes juridiques persistants.

L’année dernière, Girard a perdu sa licence de droit en raison de vols de clients. Les créanciers de son entreprise en faillite Girardi Keese demandent plus de 500 millions de dollars, et il est en instance de divorce avec Erika Jayne, qui a joué dans “Real Housewives of Beverly Hills”.

Girardi fait également face à des accusations de fraude par fil fédérales à Chicago, où il est accusé d’avoir volé environ 3 millions de dollars à des membres de la famille des victimes lors d’un accident de Lion Air en 2018 qui a tué 189 personnes.

Il a été radié du barreau de l’État de Californie en juillet 2022 et réside actuellement dans une unité de soins de la mémoire d’un établissement de vie assistée, après avoir reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer en mars 2021. Il est également sous tutelle judiciaire supervisée par son frère, Robert.

Alors que Kamon doit comparaître devant un tribunal de Chicago mardi, la mise en accusation de Girardi est prévue pour le 3 mars.

Le gendre de Girardi, David Lira, 62 ans, fait également face à des accusations dans l’affaire de Chicago et devrait être mis en accusation vendredi. Son avocat a déclaré qu’il plaiderait non coupable.

Tracy Wright de Fox News Digital et l’Associated Press ont contribué à ce rapport.