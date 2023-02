Tom Girardi, ex-mari de “Housewives” et avocat en disgrâce, inculpé d’escroquerie présumée de 15 millions de dollars

Thomas Vincet Girardi a été inculpé mercredi par un grand jury fédéral pour avoir prétendument détourné plus de 15 millions de dollars de clients légaux.

Le ministère de la Justice a annoncé les accusations portées contre l’ancien avocat de 83 ans qui a dirigé le cabinet d’avocats Girardi & Keese basé à Los Angeles pendant des décennies et s’est fait connaître en tant qu’avocat du procès dans l’affaire Erin Brockovich.

Girardi est accusé de cinq chefs de fraude électronique, passible d’une peine de prison fédérale maximale de 20 ans.

“M. Girardi et M. Kamon sont accusés d’avoir participé à un stratagème généralisé pour voler leurs clients et leur mentir pour dissimuler la fraude”, a déclaré le procureur américain Martin Estrada dans un communiqué. “Ce faisant, ils se seraient attaqués aux personnes mêmes qui leur faisaient le plus confiance et comptaient le plus sur eux – leurs clients. Des actions comme celles alléguées dans l’acte d’accusation jettent le discrédit sur la profession juridique et ne seront pas tolérées par mon bureau.”

Christopher Kazuo Kamon, 49 ans, anciennement d’Encino et de Palos Verdes, est également inculpé dans l’acte d’accusation. Il reste sous garde fédérale.

Kamon a été directeur financier du cabinet d’avocats de Girardi pendant 16 ans et a “supervisé” les dépenses du cabinet et le service comptable.

Girardi est apparu sur les “Real Housewives of Beverly Hills” aux côtés de sa femme de l’époque, la star de télé-réalité Erika Jayne. Jayne a demandé le divorce de Girardi en novembre 2020 après 21 ans de mariage.

L’acte d’accusation affirme que Girardi et Kamon ont obtenu frauduleusement plus de 15 millions de dollars de clients sur une période de 10 ans, se terminant en décembre 2020.

“M. Girardi et M. Kamon auraient créé un mirage pendant plusieurs années afin de dissimuler le fait qu’ils volaient de grosses sommes d’argent aux clients de Girardi Keese”, a déclaré Amir Ehsaei, directeur adjoint par intérim en charge du terrain du FBI à Los Angeles. Bureau.

“Les accusés ont exploité les difficultés endurées par leurs clients et ont profité de leur méconnaissance de la procédure judiciaire tout en refusant aux victimes ce qui leur était légitimement dû afin de financer leur style de vie somptueux.”

Girardi aurait négocié des règlements “au nom de clients”, mais aurait ensuite déposé le produit sur des comptes séparés auxquels lui et Kamon avaient accès. Les responsables affirment que les fonds détournés ont été utilisés pour payer des factures de carte de crédit et des dépenses personnelles.

Tom a été radié du barreau de l’État de Californie en juillet 2022 et est sous tutelle supervisée par son frère Robert depuis juin 2021. Il souffre d’un « trouble neurocognitif majeur » et a reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer en mars. »

Kamon a été accusé séparément le 19 janvier de fraude électronique pour avoir prétendument détourné des fonds de l’entreprise à des fins personnelles, notamment pour des rénovations dans ses résidences, des voyages et des achats. Sa piste est prévue pour le 14 mars.