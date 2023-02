Tom Girardi de RHOBH inculpé pour avoir volé des millions de clients – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Surq/BACKGRID

Avocat de Los Angeles et Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills mari Tom Girardi a été frappé d’un acte d’accusation en 12 chefs d’accusation le mercredi 1er février. Erika Jayneest accusé d’avoir volé l’argent du règlement aux victimes et aux clients – des allégations qui ont été largement présentées dans l’émission et rapportées au cours des deux dernières années. L’avocat de Tom, Christophe Kamonet le responsable du service comptable de leur cabinet, David Lirefont également face à des accusations identiques, selon Le Los Angeles Times.

À l’heure actuelle, il n’est pas encore clair si Tom, Christopher Kamon ou David Lira ont été arrêtés ou ont retenu les services d’un avocat.

Comme nous l’avons mentionné, le drame juridique de Tom, qui impliquait parfois Erika, s’est déroulé dans la série à succès Bravo. En fait, pas plus tard que la saison dernière, il y a eu un drame autour d’une paire de boucles d’oreilles en diamant, appartenant à Erika, que certaines de ses co-stars auraient dû donner aux victimes de fraude.

Cette histoire se développe…

