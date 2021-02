Tom Ford parle de porter le même jean déchiré et de se permettre d’être «  improductif  »

TF Souvent, cinq ou six jours avant un spectacle, je coupe tout et je le déplace tout autour. Vous travaillez jusqu’à la dernière minute car si vous pensez à une bonne idée, et que c’est deux jours avant un spectacle, vous ne pouvez pas ne pas l’utiliser. Vous ne pouvez pas dire: «Oh, je vais garder ça jusqu’à la saison prochaine» parce que vous n’en voudrez pas la saison prochaine.

Jusqu’à la semaine dernière, Tom Ford – designer, réalisateur et président du Council of Fashion Designers of America – n’avait jamais fait d’interview sur Instagram Live. En fait, dit-il, il existe sur Instagram sous un nom secret, connu uniquement des amis proches, pour protéger sa vie privée et voir ce que font les gens. (Son compte d’entreprise est géré par un employé.) Mais il a accepté de parler au New York Times pour une série spéciale de la semaine de la mode, s’exprimant depuis son atelier vide à Los Angeles. Cette interview a été éditée et condensée.

TF Nous le ferons probablement parce que le système est dirigé par le consommateur. La saison dernière, je n’ai pas fait de pré-collections, et le CFDA en collaboration avec le British Fashion Council, a publié une lettre que nous voulions vraiment revenir sur deux collections par an. Mais vous perdez des affaires si vous n’avez pas de pré-collections. Nous avons formé le consommateur à penser qu’il y a quelque chose de nouveau tous les quelques mois.

Alors que dans le film, pour toujours, à jamais et à jamais, s’il est bien fait et qu’il vieillit bien, vous commencerez à pleurer quand vous êtes censé pleurer. Vous rirez quand vous êtes censé rire. C’est une chose très permanente, et je trouve cela incroyablement attrayant.

Vous savez, vous pouvez regarder une belle robe d’une période différente, vous pouvez l’admirer et dire « Wow », et vous pouvez regarder les photos, mais vous n’aurez jamais le sentiment que la personne au dîner a ressenti lorsque cela une femme est entrée dans la pièce, ou cet homme est entré dans la pièce, et ce que vous avez vu pour la première fois était nouveau, frais et beau, et cela vous a coupé le souffle.

TF Personnellement, je ne fais plus de fourrure. Je suis devenu vegan il y a quelques années. Je me souviens avoir regardé un talk-show avec Adrian Grenier, qui parlait de pailles et de plastique, et je me suis dit: «Pailles en plastique, comment cela va-t-il changer le monde?» J’ai fait un peu de recherche – cela change réellement le monde. Je suis passé aux pailles en métal. Ce que je conçois n’est pas destiné à être jeté.

VF Outre la durabilité, l’autre problème pressant auquel est confrontée la mode est la question de la justice sociale. Pensez-vous que l’industrie va changer?

TF L’une des toutes premières choses que j’ai faites à la CFDA a été de changer le conseil d’administration pour qu’il soit plus équilibré racialement, et équilibré en termes d’hommes et de femmes. Le CFDA lance une agence en interne – je ne peux pas légalement l’appeler une agence de talents – mais c’est ce que c’est. La mode a tellement pris de la culture noire à travers l’histoire, nous devons donc beaucoup à la communauté noire.

J’aime me considérer comme daltonien, mais je reconnais bien sûr que je ne le suis pas. Je vis dans ce monde. Je sais que je ne comprendrai jamais ce que c’est que d’être un homme ou une femme noire dans notre culture aujourd’hui, mais nous devons continuer à avoir la conversation.

VF Et un autre film?

TF J’ai deux choses sur lesquelles je travaille: une adaptation et un scénario original. Pour être honnête, j’ai pensé que pendant Covid, j’aurais le temps de travailler dessus. J’ai tellement de chance, j’ai tout dans le monde, mais je pense que tout le monde a ressenti une certaine dépression. Ce fut une année très mouvementée. Et j’ai un enfant à la maison qui n’est pas allé à l’école depuis un an. Donc, malheureusement, je ne me suis pas senti aussi créatif que je le pensais.

VF Que faites-vous dans cette situation?

TF Je vais me coucher. Peut-être que je bois du café et que je m’allonge dans la baignoire et que je regarde probablement beaucoup trop CNN et MSNBC et que je me sens encore plus agité. J’essaie de dormir, ce que je ne reçois jamais. Je suis juste allongé dans mon lit et je regarde le plafond.