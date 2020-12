Le mari de Giovanna Fletcher, Tom Fletcher, a décidé d’essayer la couronne I’m A Celebrity … Get Me Out of Here pendant que le champion en titre dormait.

Quelques jours à peine après que Giovanna ait été couronnée gagnante de l’émission ITV, l’animatrice du podcast essayait de rattraper son retard lorsque son mari a senti une opportunité.

S’adressant aux médias sociaux, la star de McFly, Tom, a partagé un selfie effronté où il a modelé la couronne emblématique I’m A Celebrity.

Dans le claquement que Tom a partagé avec ses deux millions d’abonnés Instagram, le musicien a souri à la caméra tout en façonnant la couronne florale et en tenant le sceptre I’m A Celebrity.

(Image: Instagram)







(Image: Instagram)



Au même moment, une Giovanna épuisée dormait sur un énorme canapé couleur moutarde.

«Répétez, vous perdez @mrsgifletcher», a plaisanté Tom dans la légende.

(Image: Instagram)







(Image: Instagram)



« Buzz sait que vous ne devriez pas toucher sa couronne », a écrit un fan.

« Oh la bénisse. Elle doit être épuisée xx » ajouta un autre.

(Image: Kieron McCarron / ITV / REX / Shutterstock)







(Image: Kieron McCarron / ITV / REX / Shutterstock)



Un quatrième taquina que ce serait peut-être le tour de Tom ensuite, en écrivant: « L’année prochaine ??? »

Le mari de Giovanna a également veillé à ce que tous leurs voisins sachent qui a remporté le spectacle de cette année lorsqu’il a proposé une décoration de Noël innovante.

Tom a partagé une autre photo de la porte d’entrée de leur maison ornée d’une étonnante gamme de boules.

(Image: Instagram)







(Image: Instagram)



Vendredi, Giovanna a battu Vernon Kay et Jordan North à la couronne lorsqu’elle a été annoncée comme la gagnante de Je suis une célébrité de cette année … Sortez-moi d’ici! 2020.

Depuis la finale, Giovanna a retrouvé sa famille dans des scènes émotionnelles qu’elle a partagées sur Instagram.

La maman adorée de trois enfants n’a eu aucun contact avec Buddy, six ans, Buzz, Max, quatre et deux ans, qu’elle partage avec son mari Tom pendant qu’elle était dans l’émission.







(Image: Kieron McCarron / ITV / REX / Shutterstock)









(Image: Giovanna Fletcher / Instagram)



Giovanna avait également été séparée d’eux pendant des semaines avant le spectacle car elle devait s’isoler avant le début de la série.

Samedi, Giovanna est rentrée à la maison avec de nombreux câlins excités de la part de ses garçons.

Elle a également écrit sur Instagram: « Mumma Gi ici et je suis ravie de dire que je suis à la maison avec mes garçons et Tom et que je profite de tous les baisers et câlins que j’ai manqués. »

