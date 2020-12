Tom Fletcher ne pouvait pas s’en empêcher – et a rompu une promesse faite à sa femme Giovanna avant de rejoindre le camp I’m A Celeb.

La star de McFly, qui est avec Gi depuis l’adolescence, a juré qu’il ne décorerait pas la maison de leur famille pour Noël avant qu’elle ne soit sortie du château de Gwrych.

Podcaster Gi est l’un des favoris de la couronne du château, abordant chaque jour avec enthousiasme et bonne humeur.

Elle est maintenant dans les six derniers et on pense qu’elle est au coude à coude avec Jordan North pour la première place.

Et pendant qu’elle lutte contre la pluie et le vent, Tom et les enfants se sont effondrés et ont sorti les boules et l’arbre.







(Image: Tom Fletcher / Instagram)



Partageant un claquement de leur porte d’entrée, orné d’une arcade de boules, Tom montra l’arbre à l’entrée de leur maison d’Essex.

« Ok, alors tu te souviens que j’ai dit à @mrsgifletcher que je ne mettrais pas le sapin de Noël avant qu’elle ne soit sortie de @imacelebrity? » il a demandé aux fans.

« OOPS! Je ne remercierai jamais assez @earlyhoursltd pour avoir transformé la maison aujourd’hui. Avec Mumma absent et 2020 étant, eh bien, 2020, je voulais rendre la maison aussi Noël que possible pour les enfants … ok, c’est principalement pour moi mais les enfants adorent ça aussi! »







(Image: Tom Fletcher / Instagram)









(Image: ITV / REX / Shutterstock)



Tom et Gi partagent Buzz, six, Buddy, quatre et Max, deux.

Et malgré son passage réussi dans la série, tout n’a pas été un sourire pour Mama Gi.

Des scènes émotionnelles l’ont vue pleurer après avoir manqué de gagner une friandise à la maison.













(Image: ITV / REX / Shutterstock)



«Votre cœur vous fait mal et ensuite vous vous attachez à n’importe quoi», a-t-elle déclaré dans le Telegraph.

«Que serait-il agréable d’entendre Tom et les garçons, juste une phrase? C’est une phrase et je vais prétendre que chaque phrase que quelqu’un reçoit est celle des enfants et je vais les adopter comme si elles étaient à moi. «

Tom a déclaré à ses abonnés Instagram: «C’était vraiment difficile à regarder.







(Image: tomfletcher / Instagram)



«C’était horrible de la voir s’énerver à propos d’une lettre de chez elle.

« Tout le monde doit vraiment en avoir envie, mais surtout ceux qui ont de jeunes enfants. Ils doivent vraiment avoir envie de ce lien avec la maison. »

* Je suis une célébrité … Sortez-moi d’ici! diffusé ce soir à 21h sur ITV.