Tom Fletcher et son fils Max ont fait fondre les cœurs en partageant un moment émouvant à l’heure du déjeuner.

Le fier papa de 35 ans – qui a trois fils avec Giovanna Fletcher de I’m A Celebrity – a révélé la façon innovante d’encourager son fils à manger sa nourriture.

L’adorable clip Instagram arrive juste un jour avant que le champion I’m A Celebrity … Get Me Out of Here soit couronné sur ITV.

Partageant le moment mignon avec ses 1,9 million d’abonnés Instagram, l’idole de McFly a expliqué que la seule façon dont son plus jeune Max mange sa nourriture est de penser qu’il vole le dîner de son père.

En conséquence, Tom doit prétendre qu’il est sur le point d’en prendre une énorme bouchée – avant que Max ne se précipite et ne prenne une bouchée.







Le moment précieux, que Tom a capturé en vidéo, mettait également en vedette le père de trois enfants en train de rire avec son fils et de partager beaucoup de baisers et de câlins.

« La seule façon de lui faire manger son dîner c’est de faire comme si c’était le mien et qu’il le vole », écrivit Tom à côté du clip.

Dans les histoires Instagram, Tom a tenté à plusieurs reprises d’essayer de manger la nourriture.







« Est-ce que tu viens de … tu viens de manger mon dîner? » Tom s’exprima sous le choc alors que Max gloussait à côté de lui.

Max a continué à manger plusieurs bouchées et a même pris une bouchée d’un haricot dans le clip.

La vidéo super mignonne de Tom est venue peu de temps après que sa femme Giovanna soit devenue la seule candidate restante dans I’m A Celebrity de cette année.

Au cours des dernières semaines, le mari de Giovanna a partagé de nombreux messages de soutien alors qu’il regardait avec impatience l’émission aux côtés de leurs fils Max, Buddy, quatre ans, et Buzz, six ans.













Avec juste un jour de plus avant la finale, Giovanna fait face à une concurrence féroce et à d’autres essais avant que le vainqueur ne soit annoncé.

Dans un teaser de l’émission de ce soir, Giovanna et ses camarades de camp Shane Richie, Vernon Kay et Jordan North seront tous confrontés à un défi très glissant alors qu’ils essaient de collecter plus d’étoiles.

