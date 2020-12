Tom Fletcher a l’intention de renouveler ses vœux de mariage avec I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here Giovanni.

La star de McFly a admis qu’il avait été mis sur la sellette lorsque Gi a demandé si Tom regardait après que Veron Kay ait raconté une histoire douce sur le fait qu’il renouvelait ses vœux avec Tess Daly de Strictly.

Cependant, le chanteur n’envisage plus d’avoir plus d’enfants car trois enfants « complètent » leur famille heureuse.

Le couple est marié depuis huit ans.

Tom a souligné que le renouvellement de leurs vœux pour marquer leur 10e anniversaire serait une excellente idée.







(Image: COPYRIGHT INCONNU)



Son discours de mariage a récolté 20 millions de vues sur YouTube, donc il sera sans aucun doute difficile de surpasser cela.

Il a déclaré à MailOnline: « Vernon m’a mis dedans avec le renouvellement des vœux, je ne pense pas que je pourrais rivaliser avec son histoire, donc je vais devoir commencer à planifier maintenant.

«Nous sommes mariés depuis environ huit ans maintenant, donc peut-être environ dix ans.







(Image: ITV)



«Mon discours de mariage a eu 20 millions de visites sur YouTube la dernière fois que j’ai regardé, c’est devenu ce pour quoi je suis le plus reconnu.

Tom et Gi élèvent trois fils – Buzz, six ans, Buddy, quatre et Max, deux – ensemble à leur plus aimée.

Le père a maintenu le fort pendant que Gi participe à I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here dans un château au Pays de Galles.







(Image: Instagram)



Gi a terriblement manqué à Tom et aux garçons pendant son passage à la télé-réalité.

La maman de trois enfants a fondu en larmes lorsqu’elle a raté une friandise de chez elle lors d’un défi.

«Votre cœur vous fait mal et ensuite vous vous attachez à quoi que ce soit», a-t-elle déclaré dans le Telegraph.

«Que serait-il agréable d’entendre Tom et les garçons, juste une phrase? C’est une phrase et je vais faire comme si chaque phrase que quelqu’un reçoit vient des enfants et je vais les adopter comme si elles étaient à moi. «