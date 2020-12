Papa Tom Fletcher a son propre Elfe sur l’étagère en tant qu’épouse et animatrice de podcast, Giovanna continue sa vie dans le château I’m A Celeb.

Le chef du camp, Gi, est l’un des favoris des bookmakers à être couronné première royauté de château de l’émission.

Et Tom de McFly a amené le personnage du livre des enfants à bord alors que lui et les enfants se préparent pour Noël.

Tom et Gi sont un objet depuis qu’ils sont adolescents et partagent maintenant Buzz, six, Buddy, quatre et Max, deux.

Partageant un cliché de l’elfe, à côté d’un château imprimé avec « #TeamGi », Tom a écrit: « Regarde qui est de retour. Je lui ai dit qu’il pourrait rester tant qu’il voterait pour @mrsgifletcher. Le château a-t-il un elfe? #TeamGi #imaceleb. »









Gi a été ouvert depuis le début à quel point Tom et leurs trois petits lui manquent.

Ses camarades de camp se sont rassemblés autour d’elle après qu’une tâche lui ait permis de rater une friandise de chez elle.

«Votre cœur vous fait mal et ensuite vous vous attachez à quoi que ce soit», a-t-elle déclaré dans le Telegraph.

«Que serait-il agréable d’entendre Tom et les garçons, juste une phrase? C’est une phrase et je vais faire comme si chaque phrase que quelqu’un reçoit vient des enfants et je vais les adopter comme si elles étaient à moi. «

Et le frère star de TOWIE, Mario Falcone, a admis qu’il avait du mal à la regarder pleurer.







Mais une fois qu’elle avait séché ses yeux, Gi était de retour à son état de chipper habituel – et racontait quelques histoires de ses années de mixage dans des cercles de haut niveau.

L’un de ses podcasts l’a vue s’asseoir pour discuter avec nul autre que Kate Middleton, la duchesse de Cambridge.

«Je l’appellerais Kate Middleton avant», dit-elle à Shane Richie stupéfait, «mais ils l’appellent tous Katherine ou La duchesse.







« Alors maintenant, je suis un peu comme ‘la duchesse ou Katherine’. »

« J’aurais pu tomber amoureuse », a-t-elle ajouté, « Girl crush ».

Se répandant dans le Telegraph, Gi a poursuivi: « Quelle carrière complète, juste deux mamans flânant mais à la manière d’une vraie maman à la fin, nous buvions du thé froid. »

* I’m A Celebrity est de retour ce soir à 21h sur ITV.