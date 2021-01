Tom Fletcher a parlé au nom de nombreux parents mardi, car il a déclaré aux fans qu’il n’était « absolument pas prêt » pour l’école à la maison.

Le père de trois enfants a partagé ses pensées avec les fans après la fermeture des écoles à la suite de l’annonce du verrouillage de Boris Johnson lundi soir.

Le chanteur principal de McFly a écrit sur Instagram: « Debout tôt pour voir les poubelles ramassées et donner un signe de la main aux gars du camion.

« Suis-je prêt pour le premier jour à scolariser deux enfants à la maison? Absolument pas. Pas du tout. »







(Image: Twitter)



Tom, 35 ans, partage ses fils Buzz, six ans, Buddy, quatre ans et Max, deux ans, avec Giovanna Fletcher, la gagnante de I’m A Celebrity.

Les deux se sont diversifiés, le présentateur de télévision Gi et Tom devenant tous les deux auteurs – tous deux indépendamment et collaborant à la série de livres Eve Of Man Trilogy.

Tom a également laissé entendre qu’ils pourraient faire équipe pour un duo à l’avenir.







(Image: Instagram)



Il a déclaré au Sun la semaine dernière: « Le groupe a toujours été ma priorité. Mais nous adorons chanter ensemble. Nous avons déjà fait des vidéos Youtube pour le plaisir, alors qui sait?

« Nous avons déjà parlé du duo. Il est juste temps. Il faudrait trouver quelque chose qui nous excite tous les deux. »

Le couple s’est rencontré à l’école de théâtre à l’âge de 13 ans.