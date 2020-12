Tom Fletcher a effectué une visite éclair en Écosse vendredi, avant le tour de star de l’épouse Giovanna dans la finale I’m A Celebrity de ce soir.

Le chanteur a sauté dans un jet privé avec ses camarades du groupe McFly alors qu’ils faisaient le trajet depuis Londres pour enregistrer une émission de télévision.

Partageant des photos du quatuor s’amusant dans les sièges en cuir de luxe, Tom a écrit: « En route pour l’Écosse pour une performance télévisée, puis RUSHING BACK pour la finale I’m A Celeb. »

L’homme de 35 ans a publié des images du jet de luxe dans son histoire Instagram, ainsi que des images de l’avion des champs gelés recouverts de neige sur lesquels ils sont passés.







Son coéquipier Danny Jones a écrit sur Instagram: « Agissez cool, nous sommes dans un jet privé !!! »

Tom, qui a construit une deuxième carrière réussie en tant qu’auteur pour enfants ces dernières années, a été le plus grand partisan de Giovanna pendant qu’elle se trouve à l’intérieur du château I’m A Celeb.

Avec les restrictions de Covid signifiant qu’il est incapable de soutenir « Mumma Gi » sur le terrain au Pays de Galles, il a plutôt publié de fréquentes mises à jour sur les réseaux sociaux exhortant les fans à soutenir sa femme.







Dans le même temps, Tom s’occupe seul de leurs trois jeunes enfants à la maison à Londres.

Giovanna est la dernière femme debout dans le château, après que ses cinq camarades de camp aient été rapidement éliminées.

La présentatrice et podcasteur CBeebies The Baby Club a conquis les fans avec sa personnalité pétillante et joyeuse et sa volonté de rester coincée dans la vie du camp.







Jeudi soir, Giovanna est devenue l’une des trois finalistes après le vote de Shane Richie, et lors de l’émission de ce soir, elle affrontera Vernon Kaye et Jordan North en finale.

* La finale I’m A Celebrity est diffusée ce soir à 21h sur ITV