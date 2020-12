Tom Fletcher a révélé que sa femme Giovanna avait mal interprété la lettre qu’il lui avait envoyée au camp I’m A Celeb dans le nord du Pays de Galles.

Après deux semaines d’intervalle, la star de McFly, 35 ans, a finalement eu la chance de communiquer avec sa femme via une lettre d’amour écrite à la main qui a été lue à la télévision.

Le papa adoré de trois enfants a commencé sa douce note en disant à quel point il aime sa femme, 35 ans, et à quel point elle lui manque.

Mais il semble que le blogueur et podcasteur Gi avait en fait eu le mauvais côté du bâton et avait commencé à rire hystériquement à son sentiment.

Le camarade de camp de Gi, Vernon Kay, l’a lu à ses co-stars en disant: «À Giovanna de Tom.







(Image: tomfletcher / Instagram)



«Souhaitant plus que jamais que je puisse te serrer la main trois fois et j’ai hâte que tu sois à la maison pour que tu puisses avoir les enfants et que je puisse enfin dormir.

Il y eut une soudaine poussée d’excitation sur le visage de Gi et elle ne put s’empêcher de rire après avoir entendu Tom plaisanter sur le fait qu’elle devait s’occuper des enfants quand elle était de retour à la maison.

Cependant, il a rapidement changé l’ambiance comme dans son prochain clip vidéo, Tom a ajouté: « Je suis content qu’elle ait trouvé ça drôle … Je ne plaisantais pas cependant. »







(Image: tomfletcher / Instagram)







(Image: tomfletcher / Instagram)



Le mari de Gi lui a envoyé du chocolat de la maison après avoir admis que c’était l’une de ses choses préférées lors d’une apparition sur The Daily Drop.

Vernon a partagé du chocolat avec elle dans l’émission, et le chanteur a dit à l’animateur Vick Hope que le chocolat « la rend heureuse ».

Cela vient après avoir découvert qu’il n’était pas le premier baiser de Giovanna dans la série.

La semaine dernière, sa femme a parlé de son premier baiser à ses camarades de camp et c’était aussi une nouvelle information à son mari de huit ans.







(Image: ITV / REX / Shutterstock)



Le chanteur a révélé que la révélation de sa femme l’avait surpris.

Tom a dit « Je ne savais pas que je n’étais pas son premier baiser. C’était un peu un choc, alors merci pour ça, chérie. »

Il a levé le pouce sarcastiquement avant que le public n’ait le souffle coupé après avoir admis qu’il n’avait aucune idée du premier baiser de Giovanna, qui était à l’école.

Le couple est plus aimé que jamais et Tom prévoit de renouveler ses vœux à Gi pour leur 10e anniversaire de mariage.

* I’m A Celebrity continue ce soir à 21h sur ITV.

Vous avez une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.