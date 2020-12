Tom Fletcher a fièrement montré son nouveau tatouage de dinosaure sur Instagram.

Le chanteur de McFly, 35 ans, s’est offert un tricératops encré sur son bras lors de son premier « me time » depuis plus d’un mois depuis que sa femme Giovanna s’est rendue au Pays de Galles pour I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here.

Dans le claquement, une esquisse détaillée féroce d’un tricératops a été gravée dans son bras à l’encre.

Son dernier tatouage avait une signification réfléchie, car le «tri» de tricératops signifiant trois – tout comme Tom et Gi ont trois enfants et le numéro de Gi’s I’m A Celeb était également de trois.

Tom a partagé ses pensées les plus intimes dans la légende de sa photo Instagram téléchargée lundi.





Il a écrit: « Rawr! Aujourd’hui était le premier jour que je me suis retrouvé seul depuis que @mrsgifletcher est allé au Pays de Galles il y a plus d’un mois, alors j’ai rendu visite à @nouvellerita, incroyablement talentueuse et charmante, pendant un peu de temps.

« Je voulais un dinosaure depuis un moment, donc avec » tri « signifiant évidemment trois et nous avons trois enfants, un tricératops avec ses trois cornes me semblait juste (plus le numéro @imacelebrity de Gi était 03 aussi!). »

Tom a jailli sur la conception détaillée du dinosaure en saluant qu’il avait l’air « super génial ».







Il a ajouté: « Alors, la voici, prête à me donner la force d’un dinosaure … ou peut-être juste avoir l’air super génial. Merci @nouvellerita pour avoir fait cette incroyable œuvre d’art tout en dormant! »

Il a ajouté les hashtags: # dinosaur # tattoo # triceratops.

Tandis que Gi gagnait le cœur du Royaume-Uni dans le château, Tom tenait le fort à la maison.







Mais le père de trois enfants a admis qu’il avait rompu sa promesse de Noël à Gi.

La star excitée avait transformé leur maison avec des décorations de Noël, malgré la promesse d’attendre que Gi revienne à la maison de I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here.

Pas moins de 12 millions de téléspectateurs ont voté lors de la finale I’m A Celeb qui a vu Gi prendre la couronne.

Elle a battu le finaliste Jordan North et Vernon Kay dans la finale acharnée.