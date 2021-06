Les stars de « Harry Potter » Emma Watson et Tom Felton sont amis depuis très longtemps, mais depuis qu’Emma a révélé qu’elle avait le béguin pour Felton lors du tournage du film, les fans sont intrigués à chaque fois que leurs noms se rencontrent.

Watson a joué le personnage d’Hermoine Granger tandis que Tom a essayé le rôle de Draco Malfoy dans la franchise « Harry Potter ». Dans une récente interview avec ETonline, Tom a révélé qu’il « adore » Emma et que les deux sont proches depuis longtemps.

Interrogé sur sa relation avec Emma, ​​Tom a déclaré: « Nous sommes quelque chose, si cela a du sens. Nous sommes très proches depuis longtemps. Je l’adore. Je pense qu’elle est fantastique. Espérons qu’elle retourne le compliment.

Parlant de tout sentiment amoureux entre eux, Tom a déclaré: «En ce qui concerne le côté romantique, je pense que c’est un truc Serpentard/Gryffondor plutôt qu’un truc Tom et Emma. Je pense absolument au monde d’elle. Je pense que faire partie de ce dont nous avons tous fait partie, mais pour elle, être la seule fille, certainement la plus jeune sur le plateau, à grandir avec ce avec quoi elle a dû grandir était incroyablement excitant. Vous allez me faire pleurer maintenant, mais non, je pense qu’elle a une influence fantastique sur le monde.

Felton a également déclaré qu’il restait régulièrement en contact avec le casting de « Harry Potter », dont Watson Rupert Grint et Daniel Radcliffe. « J’ai parlé à Emma il y a quelques jours et j’ai immédiatement parlé de ‘Oh wow, l’évier de la cuisine était bouché’ ou de bêtises insignifiantes comme si mon chien ne mangerait pas un type de nourriture particulier », a-t-il déclaré.

En 2011, Emma Watson avait révélé qu’elle avait craqué pour Felton alors qu’elle travaillait sur les films « HP ». « Pour les deux premiers films, j’ai eu un énorme coup de cœur pour Tom Felton. Il a été mon premier coup de cœur. Il sait tout à fait. Nous en avons parlé, nous en rions encore. Nous sommes de très bons amis maintenant, et c’est cool », a-t-elle déclaré à Seventeen.

Pendant ce temps, l’actrice de 31 ans sort avec des hommes d’affaires californiens, Leo Robinton. Le mois dernier, Emma a évoqué des rumeurs concernant ses fiançailles avec Robinton et a précisé qu’elle n’était fiancée à personne actuellement et qu’elle le dirait à ses fans si elle l’était. Vendredi 4 mai, une source a déclaré à US Weekly qu’elle et Robinton étaient heureux et engagés.

« Emma est tellement aimée de Leo et c’est la relation la plus heureuse que l’on ait jamais vue dans une relation à un million de kilomètres. Ils sont tellement connectés à tous égards et passent tout leur temps libre ensemble », a déclaré la source.