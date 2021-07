Tom et Rachel Sullivan, un couple de TikTok, nourrissent des étudiants affamés

Comment Tom et Rachel Sullivan sont devenus des stars virales avec Kevin Gallagher, étudiant en deuxième année de l’État de Caroline du Nord, est l’un de ces moments du petit monde.

Il y a environ 10 ans, Rachel a quitté la maison de Chicago pour aller à l’école en Caroline du Nord. Dans un nouvel environnement, une amie proche de la famille lui a ouvert sa maison chaque fois qu’elle avait besoin d’un endroit pour manger. Au cours des quatre années suivantes, Rachel a rencontré leurs voisins et d’autres amis alors qu’elle passait des vacances et des week-ends interminables avec ses «parents adoptifs».

Avance rapide jusqu’au présent, Rachel, 28 ans, était de retour dans sa ville natale avec son mari Tom, 34 ans, avant que son travail ne les déménage en Caroline du Nord. Tom était au gymnase quand il a rencontré Gallagher, le fils d’un de ces amis voisins que Rachel s’est fait à l’université.

«Lui et ses amis s’entraînaient tous à essayer de bien manger, et étaient très intenses sur les régimes et ce qu’ils mangeaient. Il n’arrêtait pas de parler de la façon dont il coupait, mais ils n’ont pas de nourriture chez eux », a déclaré Tom Sullivan à USA TODAY.

Heureusement pour Gallagher, Tom Sullivan était devenu tout à fait le chef. Il y a 12 ans, il vivait seul et cherchait un passe-temps. Ce passe-temps est devenu la cuisine.

Des années d’apprentissage de la cuisine ont été utiles depuis que Rachel est diagnostiquée avec le syndrome des ovaires polykystiques, lorsque les ovaires ne libèrent pas régulièrement d’ovules, ce qui entraîne des règles irrégulières et de moindres chances de tomber enceinte.

Puisqu’ils essayaient d’avoir un bébé, on leur a dit quels types d’aliments elle devrait manger pour aider à réguler ses hormones, ce que Tom a utilisé comme moyen d’élargir son expertise en cuisine. Il a même créé un compte Instagram appelé « mealssheeats » pour montrer la nourriture qu’il préparerait.

Avec Tom comme chef de famille, il a invité Gallagher à dîner. Peu de temps après, il devenait chaque fois qu’il préparait de la nourriture supplémentaire, il disait à Gallagher de venir. Gallagher et les Sullivan ont développé des liens étroits à maintes reprises.

« Ils font fondamentalement partie de notre famille maintenant, comme je fais partie de la leur. C’est une sorte de dynamique cool que nous avons », a déclaré Gallagher à USA TODAY.

Rachel Sullivan, qui était active sur Tik Tok, a posté une vidéo de « Kevin le collégien » venant chercher de la nourriture. La vidéo compte maintenant plus de 13 millions de vues, avec plusieurs commentaires demandant s’ils pourraient être comme Gallagher.

« Tous ces autres enfants se disaient : ‘Oh mon Dieu, pouvons-nous être adoptés ?' », a déclaré Rachel Sullivan.

L’idée d’accueillir plus d’enfants n’était pas folle pour eux ; Cela a amené les Sullivan à lancer leur propre programme de repas à emporter où ils préparent maintenant des repas, qui correspondent au régime alimentaire de Rachel, pour plus de 100 étudiants à proximité.

Alors que de plus en plus de gens viennent chercher à manger et rencontrer leur chien, Odin, les Sullivan ont déclaré que chaque élève exprime toute sa gratitude pour avoir obtenu un repas fait maison.

«Ils finissent tous par rester à l’intérieur et parler, et je pense que c’est officiellement arrivé au point où, comme ces enfants, nous pouvons voir à quel point ils sont heureux. Et nous en tirons certainement autant de joie », a déclaré Tom Sullivan. « Vous pouvez voir à quel point c’est authentique. »

« Je les apprécie tellement. Je m’en souviendrai jusqu’au jour de ma mort, et je serai toujours reconnaissant », a déclaré Gallagher. «C’est bien d’avoir de la nourriture en réserve que je peux simplement aller grignoter entre mes cours ou pendant que je travaille sur un projet ou quelque chose du genre. J’ai tellement apprécié tout ce qu’ils ont fait pour moi.

Les étudiants locaux peuvent toujours s’inscrire pour obtenir des repas des Sullivan, car ils essaient de préparer de gros repas chaque semaine, voire quelques fois par mois. Avec des milliers de followers sur Instagram et Tik Tok, ils ont également été en contact avec des personnes qui souhaitent faire de même dans leur communauté.

Bien qu’ils ne sachent pas ce qui les attend pour l’avenir, leur rêve serait de voyager sur des campus universitaires comme le College Gameday d’ESPN, mais cela ne ferait que nourrir les étudiants.

À travers toute la cuisine et la célébrité, le couple n’a pas perdu de vue un jour avoir un bébé. Leur chien Odin est déjà populaire, alors ils pensent que leur bébé serait déjà une célébrité chaque fois que les gens viendront chercher de la nourriture.

« J’ai hâte que notre enfant soit comme l’enfant préféré de tout le monde », a déclaré Rachel Sullivan. « Un membre de la famille supplémentaire serait génial. »

