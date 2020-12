Tom Sandoval et Ariana Madix pèsent sur l’avenir de Règles de Vanderpump.

Lors d’une conversation exclusive avec E! Justin Sylvester le mardi 8 décembre, Daily Pop, le Cocktails AF fantaisie les auteurs ont révélé qu’ils étaient « complètement choqués » alors que la semaine dernière, Jax Taylor et Bretagne Cartwright a annoncé qu’ils ne reviendraient pas pour la saison neuf de la série Bravo.

« Nous étions en fait sur le point de passer en direct sur Instagram pour parler de Gardenuity et de notre collaboration et nous l’avons vu environ 30 secondes avant », a expliqué Ariana. « Et nous ne savons pas grand chose de plus que ça Légende Instagram d’après ce qu’ils ont publié. «

Selon Ariana, ni elle ni son petit ami de longue date n’ont entendu parler de la production au sujet de l’intention de reprendre le tournage Règles de Vanderpump. Cependant, le lundi 7 décembre, Andy Cohen semblait indiquer que le spectacle volonté continue.

« Quand ce spectacle va recommencer à tourner, je n’en ai aucune idée, mais je suis excité », a déclaré le showrunner Bravo sur Radio Andy après avoir parcouru la liste des membres actuels de la distribution, y compris Tom et Ariana, ainsi que Lala Kent, James Kennedy, Scheana Shay, Tom Schwartz et Katie Maloney. « Je suis ravi qu’il y ait un changement aussi. »