Tom Davies a parlé avec éloge de la progression de son coéquipier et ami Dominic Calvert-Lewin sur et en dehors du terrain, ajoutant qu’il y a encore plus à venir de l’attaquant d’Everton.

Calvert-Lewin connaît la meilleure saison de but de sa carrière, après avoir marqué 19 fois dans toutes les compétitions pour Everton, mais les Toffees seront sans lui pour le choc de vendredi avec Tottenham en raison de la blessure du ravisseur qui l’a empêché de participer au match nul de lundi à Brighton.

Davies est fier de la façon dont Calvert-Lewin a répondu à certains de ses sceptiques et dit que son développement n’est pas une surprise compte tenu du travail qu’il met dans les coulisses de Goodison Park.

Vendredi 16 avril 19h30



Coup d’envoi à 20h00





« Je suis tellement fier de lui, il a été fantastique cette année », a déclaré Davies Sky Sports News. «Je pense qu’il a eu beaucoup de gens qui ont peut-être mis un peu de doute sur lui les années précédentes, mais cette année, il a mis tout cela au lit.

« En travaillant avec lui tous les jours, je peux voir le travail qu’il fait, combien de temps il pense aux choses en dehors du terrain, et se met vraiment dans le meilleur état d’esprit et le meilleur état physique possible pour performer comme il l’a fait. Fini.

Image:

Davies pense que Calvert-Lewin a fait taire beaucoup de ses critiques avec sa forme cette saison



«Ce n’est pas une surprise pour moi à quel point il va bien, et je pense toujours qu’il a beaucoup de niveaux à atteindre – et qu’il atteindra – en raison de la personne qu’il est et de son professionnalisme.

« Vous voulez toujours voir vos amis se débrouiller bien, nous bourdonnons tous pour lui et que cela continue longtemps. En dehors du terrain, la façon dont il a grandi en tant que personne est également fantastique. »

















3:09



GRATUIT À REGARDER: Faits saillants du match nul et vierge entre Brighton et Everton en Premier League



Davies, un peu plus d’un an de moins que Calvert-Lewin à 22 ans, a révélé que l’expérience partagée de passer du côté des moins de 23 ans du club à la première équipe a aidé à tisser des liens étroits.

Les deux sont maintenant prêts à jouer un rôle pour aider Everton à poursuivre ses efforts pour se qualifier pour l’Europe, Carlo Ancelotti ayant confirmé qu’il s’attend à ce que Calvert-Lewin revienne pour le choc de la semaine prochaine avec Arsenal.

Everton, qui occupe la huitième place, espère mettre en place une solide forme d’ici la fin de la saison, à partir de vendredi contre les Spurs, en direct sur Sky Sports.

Les Toffees ont fait match nul 0-0 avec Brighton lors de leur dernier match et Davies espère qu’un résultat positif contre une équipe de Tottenham avec des aspirations européennes similaires pourrait être le coup de pouce dont ils ont besoin.

« Si nous pouvons obtenir trois points dans le match de vendredi, cela nous donne vraiment une étincelle et cela pourrait nous inciter à continuer dans la dernière ligne droite de l’année avec beaucoup de confiance et de positivité », a ajouté Davies. « C’est énorme que nous obtenions un résultat positif. »