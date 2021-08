Tom Daley tricotant pendant la finale féminine du tremplin olympique est une humeur entière

Dans un spectacle rare, le champion olympique de 27 ans, Tom Daley, a été aperçu dimanche en train de tricoter alors qu’il était assis à la tribune des spectateurs et regardait la finale du tremplin féminin de 3 mètres à Tokyo. Daley a remporté la médaille d’or aux côtés de Matty Lee dans l’épreuve masculine de plate-forme synchronisée de 10 mètres. Les téléspectateurs qui regardaient le match ont aperçu Daley en train de tricoter une pochette rose et violet au centre aquatique de Tokyo et la caméra a filmé le match pour montrer l’expertise de Daley avec l’aiguille.

Vêtu d’un gilet avec les mots «Team Great Britain» gravés dessus, Daley avait l’air parfaitement à l’aise et avait une main habile sur l’engin. La vue s’est rapidement répandue partout, à tel point que la poignée officielle des Jeux olympiques a tweeté « Oh ça ? Juste le champion olympique @TomDaley1994 tricotant dans les gradins tout en regardant le plongeon »,

J’aime la joie simple qu’il semble tirer de sa petite poche. Cela me rend heureux aussi. — See_Sadie_Read (@See_Sadie) 2 août 2021

Plus tard, Daley lui-même est allé sur Instagram pour révéler la raison du tricot, il a montré sa création à travers une vidéo en disant qu’il avait cousu une pochette pour protéger sa médaille d’or des rayures. La pochette était ornée de l’Union Jack d’un côté et du drapeau japonais de l’autre. En outre, le nageur britannique dit également que le tricot, le crochet et la couture l’ont aidé à rester calme pendant tout le processus.

Voici la vidéo :

« La seule chose qui m’a permis de rester sain d’esprit tout au long de ce processus est mon amour pour le tricot et le crochet et tout ce qui concerne la couture », a-t-il déclaré à ses abonnés sur son Instagram.

Le plongeur compte plus de 900 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Les internautes ont adoré le fait que Daley brise les idées préconçues sur la masculinité et beaucoup ont même dit qu’ils y voyaient une étape vers la normalisation d’activités telles que le tricot pour les hommes aussi, sans jugement.

Voici quelques réactions :

Quel champion ! Mélanger les passions sans vergogne… montrer que c’est tout à fait comme il se doit. Quiconque d’entre vous le juge est la raison pour laquelle montrer cela est important. Parce que les gens ont encore des problèmes qui n’ont vraiment aucun sens. — 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️Wolfish🐺 (@unit_1974) 1 août 2021

Très apaisant. Mon grand-père était démineur dans la marine pendant la Seconde Guerre mondiale. Tous les hommes de la Marine ont tricoté pour se calmer les nerfs. — Fiona Kelly (@fjkelly666) 1 août 2021

Excellente idée, c’est un excellent moyen de réduire les temps d’attente, c’est relaxant et productif, plus de monde et surtout. les hommes devraient le prendre. — Sophia Jetta (@Wer_ko_der_ko) 1 août 2021

Daley s’est d’abord qualifié pour les Jeux olympiques de Pékin en 2008, puis pour les Jeux de Londres en 2012 et de Rio de Janeiro en 2016, rapporte l’équipe GB.

