Tom Daley a généralement à peine une couture, mais de nos jours, le plongeur adore un pull.

L’olympien de 26 ans a commencé à tricoter après que son mari, le scénariste Dustin Black, ait suggéré que cela pourrait l’aider à se détendre après l’entraînement.

S’exprimant sur BBC Radio 4, Tom a déclaré: «Je me suis jeté la tête la première. Je suis obsédé depuis.

Il montre en ligne les tricots qu’il fabrique pour lui-même, Dustin, 46 ans, et leur fils de deux ans, Robbie.

Faites un plongeon haut dans ces malles au crochet et vous pourriez nous avoir tous en mailles, Tom.







Le plongeur professionnel et son mari ont célébré trois ans de mariage en mai.

Tom, qui a épousé la femme de 45 ans en 2017, a partagé un retour touchant le jour du mariage sur les réseaux sociaux à l’occasion de leur anniversaire.

Dans le post adorable, Tom et Dustin avaient l'air ravis alors qu'ils échangeaient des bagues le jour de leur mariage magique.







Dans son post Instagram jaillissant, Tom a exprimé son incrédulité quant à la façon dont les choses avaient changé en l’espace de trois ans seulement.

« IL Y A TROIS ANS. Je n’arrive pas à croire que nous sommes mariés depuis 3 ans! Tant de choses ont changé. J’aime notre petite famille », écrit-il dans la légende.

Tom a confirmé dans une vidéo YouTube en 2013 qu’il sortait avec un homme depuis un certain temps et qu’il le faisait se sentir « tellement heureux, tellement en sécurité et tout se sent bien ».

Le couple a ensuite emménagé ensemble et Tom a finalement posé la question en 2015.

