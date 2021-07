Tom Daley, médaillé d’or olympique, fier d’être ouvertement gay

Tom Daley et son partenaire de plongée, Matty Lee, ont remporté lundi une médaille d’or pour l’équipe de Grande-Bretagne lors du plongeon synchronisé de la plate-forme de 10 mètres, et la victoire était particulièrement significative pour Daley lors de ses deuxièmes Jeux olympiques en tant qu’homme ouvertement gay.

Daley est sorti dans une vidéo YouTube en 2013 peu de temps après avoir commencé à sortir avec son mari, Dustin Lance Black. Selon Outsports, 168 athlètes ouvertement LGBTQ+ participent aux Jeux de Tokyo, soit le triple du total record des Jeux olympiques de 2016 (56).

« Je suis incroyablement fier de dire que je suis un homme gay et aussi un champion olympique », a déclaré Daley via le service d’actualités olympiques après avoir remporté l’or. « Je me sens très responsabilisé par cela. »

Les Jeux de Tokyo sont les quatrièmes Jeux olympiques de Daley et ses premiers en partenariat avec Matty Lee dans l’épreuve synchronisée. Daley est devenu une sensation en Grande-Bretagne après avoir participé à ses premiers Jeux, les Jeux olympiques de Pékin 2008, alors qu’il n’avait que 14 ans. Il détient deux médailles olympiques de bronze, l’une du plongeon de la plateforme de 10 mètres en 2012 et l’autre du 10 mètres synchronisé en 2016.

En raison des restrictions COVID-19 imposées aux visiteurs et fans internationaux, Daley a dû quitter son mari et son fils de 3 ans, Robbie, de retour au Royaume-Uni. Daley a déclaré que la médaille d’or était particulièrement importante pour lui parce qu’il voulait que son fils le voit concourir, même s’il ne pouvait regarder qu’à la télévision.

« C’est incroyable, surtout après Rio 2016, quand j’étais extrêmement déçu, parce que je pensais que ce serait ma meilleure chance de médaille », a déclaré Daley. « Mais mon mari a dit que mon histoire ne s’arrête pas là. Il a dit que notre fils allait me voir devenir champion olympique, et il y a beaucoup de membres de la famille que vous avez choisis ici pour vous soutenir. »

Daley et Lee sont arrivés en tête après une confrontation intense avec la Chine sur la plate-forme de 10 mètres. Ils ont affiché un score total de 471,81, juste 1,23 point devant le duo chinois. Daley et Lee ont remporté ensemble les titres d’Europe et de Coupe du monde plus tôt cette année, et ils ajoutent la toute première médaille d’or olympique de la Grande-Bretagne dans cette épreuve à leur liste de distinctions.

Le voyage de Daley à Tokyo n’est pas encore terminé. Il participera à nouveau le 6 août au plongeon individuel de la plate-forme de 10 mètres, où il affrontera Cao Yuan, médaillé d’or olympique de 2012 et moitié du duo chinois synchronisé qui a défié Daley et Lee.

