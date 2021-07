Tom Daley : le plongeur de l’équipe GB discute des ambitions des Jeux olympiques de Tokyo et de la façon dont la paternité l’a changé | Actualités des Jeux Olympiques

1:10



Tom Daley explique comment se marier et avoir un fils lui a apporté une nouvelle perspective sur ce que signifie être un athlète

11 août 2008, Centre national de natation de Pékin. Tom Daley, un jeune de 14 ans au visage frais, monte sur le plongeoir lors de ses premiers Jeux olympiques, plein d’exubérance juvénile, avec les yeux d’une nation qui regarde à la maison.

Deux autres Jeux olympiques, un mariage et un fils plus tard, le sourire et la personnalité de Daley sont toujours apparents, mais il y a une maturité émotionnelle qui le respire.

Après avoir assumé une fois le rôle du « bébé » de l’équipe de plongeon de Grande-Bretagne, l’athlète le plus décoré du pays dans son sport raconte Sky Sports News il se sent maintenant comme le « grand-père » de l’équipe avant ses quatrièmes Jeux.

Daley a déclaré: « En 2008, je n’avais aucune idée de ce dans quoi je m’embarquais et il s’agissait simplement d’y aller pour l’expérience, de l’apprécier et d’en profiter le plus possible.

« 2012 était différent à cause de la foule à domicile et de cette pression, 2016 je sentais que j’étais dans la meilleure forme physique alors je me suis mis toute cette pression et je n’avais vraiment rien d’autre en dehors de mon sport.

La sensation adolescente Tom Daley (à gauche) et son partenaire Blake Aldridge (à droite) s’entraînent pour leur finale synchro aux Jeux olympiques de Pékin en 2008

« J’étais fiancé et je pense que cela m’a vraiment aidé après les Jeux olympiques de 2016 à revenir et à penser à planifier un mariage, puis Robbie est né et tout ce genre de choses et j’ai pu avoir ce changement de perspective et de responsabilité presque de laisser plonger dans la piscine. »

Daley a dû faire face à l’attention et au battage médiatique entourant ses exploits dans la piscine avant même de faire ses débuts olympiques, mais au cours des dernières années, la défense de la paternité et du bien-être lui a apporté une vision et une vision différentes de la vie.

Tom Daley et son partenaire Dustin Lance Black se sont mariés en 2017

Ses 885 000 abonnés YouTube ont apprécié les défis de yoga, la cuisine et des aperçus de sa formation et de sa vie de famille dans la préparation des Jeux.

Avec son mariage avec le réalisateur et producteur Dustin Lance Black et la naissance de Robbie en 2018, qui porte le nom du défunt père de Daley, le jeune homme de 27 ans a beaucoup grandi depuis qu’il a fait irruption sur la scène de la plongée il y a 13 ans.

« Mon fils avait trois ans à la fin du mois de juin, donc mes perspectives ont radicalement changé », a-t-il déclaré.

« Premièrement, je suis un père et deuxièmement, je suis un athlète, donc ce changement de perspective avant les Jeux change ma façon de penser parce que si je réussis bien ou si je m’en sort très mal, je vais retourner dans ma famille et ils vont m’aimer pour qui je suis.

« Le simple fait d’avoir cela et de savoir que cela me soulage de beaucoup de pression et je peux simplement y aller, en profiter et mieux plonger parce que je ne vais pas avoir cette pression. »

« GB ont des chances de médaille dans toutes les épreuves synchronisées »

Deux médailles de bronze olympiques, deux médailles d’or aux Championnats du monde de plate-forme à 10 m, quatre premières places aux Championnats d’Europe et quatre triomphes aux Jeux du Commonwealth constituent un record impressionnant pour Daley avant Tokyo, qui pourrait être sa dernière apparition aux Jeux.

L’athlète né à Plymouth minimise sa récente médaille d’or à la Coupe du monde de plongeon FINA, qui s’est également tenue dans la capitale japonaise plus tôt en 2021, et insiste sur le fait que l’expérience lui a appris à ne pas compter sur la forme en ce qui concerne les Jeux olympiques.

Il participera à la finale masculine de la plate-forme synchro 10 m avec son partenaire de plongeon Matty Lee lundi, tandis que les épreuves individuelles de la plate-forme 10 m auront lieu les 6 et 7 août.

Réfléchissant à ses récentes performances, Daley a déclaré: « Les compétitions de mai pour la Coupe du monde et les championnats d’Europe se sont très bien déroulées pour moi, mais je comprends aussi qu’en tant qu’athlète plus âgé de l’équipe, le grand-père, j’ai aussi l’impression que lorsque vous aller à des Jeux Olympiques, peu importe à quel point vous avez bien ou mal fait au cours de l’année, les Jeux Olympiques sont les Jeux Olympiques.

Tom Daley concourra à Tokyo après avoir triomphé de la Coupe du monde de plongeon FINA plus tôt en 2021

« Vous devez bien faire ce jour-là, donc je veux juste arriver sur la ligne de départ dans la meilleure forme possible et rester là et ne pas regretter de pouvoir faire le travail. »

Aquatics for Team GB est sans doute plus fort qu’il ne l’a jamais été auparavant. Adam Peaty pourrait défendre son titre sur 100 m brasse, tandis que Max Litchfield, Tom Dean, Duncan Scott et Molly Renshaw sont parmi les autres favoris pour remporter une médaille dans l’équipe de natation de 32 personnes.

Le scénario est tout aussi prometteur pour le plongeon avec Daley, Jack Laugher et Dan Goodfellow à la tête de leur équipe de 12 athlètes pour Tokyo.

« Je pense que l’équipe est extrêmement forte », a déclaré Daley, « c’est la première fois dans l’histoire du plongeon britannique que nous nous qualifions pour chaque place de quota aux Jeux.

« C’est la plus grande équipe et c’est certainement l’équipe la plus forte, nous avons beaucoup de chances de médailles à tous les événements synchronisés et quelques-uns des individus aussi.

« Je suis ravi de voir comment tout va se passer et quand ce sont les Jeux olympiques, il faut toujours s’attendre à l’inattendu, donc c’est toujours une bonne compétition. »

Parallèlement à son changement de perspective provoqué par de grands changements dans sa vie personnelle depuis Rio 2016, Daley se sent philosophique à propos de ces Jeux olympiques après une accumulation tumultueuse dans laquelle le statut des Jeux reportés a été mis en péril à plusieurs reprises à cause du coronavirus.

Il insiste sur le fait qu’il y a eu des avantages pour les athlètes qui se sont adaptés à des protocoles en constante évolution et ont dû de manière inattendue prolonger leurs cycles d’entraînement de 12 mois.

Daley a déclaré: « Je me sens extrêmement chanceux que cela se passe en premier lieu et je pense que nous devons être respectueux du peuple japonais et du fait qu’ils nous hébergent et nous devons faire tout notre possible pour les faire se sentir en sécurité aussi.

« En fin de compte, c’est une compétition sportive, nous ne sauvons pas des vies ici, il s’agit simplement de pouvoir la mettre en perspective.

« Je pense que si cette pandémie nous a appris quelque chose, c’est qu’il faut être prêt au changement, s’adapter et apprendre à contrôler le contrôlable et non l’incontrôlable.

« En ce sens, cela ressemble presque à une année bonus. Pour pouvoir avoir cette année supplémentaire pour se concentrer sur les petites choses, le temps passé loin de la piscine, plus de flexibilité et de mobilité, beaucoup d’athlètes pourraient en fait mieux revenir de cette experience. »

Tokyo 2020 pourrait être la dernière chance de Tom Daley de remporter une médaille d’or olympique

« Les athlètes devraient avoir le droit de dénoncer les injustices »

Daley s’est battu pour révéler sa sexualité avant de devenir gay en 2013. Il est un ardent défenseur des droits LGBTQ+ et se passionne pour les athlètes capables de faire preuve de solidarité avec les injustices sociales.

Il y avait eu une interdiction de se mettre à genoux aux Jeux, mais plus tôt ce mois-ci, le CIO a annulé ses restrictions de la règle 50, qui stipulent qu' »aucune sorte de manifestation ou de propagande politique, religieuse ou raciale n’est autorisée sur les sites olympiques, les sites ou d’autres endroits’.

Daley a déclaré: « Je ne pense pas que quiconque devrait jamais être privé de son droit de manifester pacifiquement, en fin de compte, cela ne fait de mal à personne.

« En d’autres termes, je suis extrêmement chanceux de pouvoir faire partie de l’équipe GB parce que je peux vivre comme je suis en tant qu’homosexuel marié avec un fils et ne pas être mis en prison et ne pas être tué.

« Dans de nombreux pays qui vont aux Jeux olympiques, c’est un résultat très possible pour les gens et est-ce juste ? Non. Devraient-ils en parler ? Oui.

« Le fait que j’ai des droits complètement différents en tant que quelqu’un d’autre qui va aux Jeux est injuste et souvent il ne se passe pas grand-chose sans que quelqu’un le crie. »

Dina Asher-Smith : L’interdiction de manifester aurait embarrassé le CIO Dina Asher-Smith pense que toute interdiction de manifester aux Jeux olympiques aurait embarrassé le Comité international olympique.

Après avoir reçu des abus en ligne dans le passé, Daley a exhorté les athlètes à modifier leur utilisation des médias sociaux pendant les Jeux olympiques afin de bloquer tout commentaire négatif qui pourrait apparaître sur leurs comptes.

La British Athletes Commission (BAC) a mis en place une hotline 24 heures sur 24 pour les athlètes de l’équipe GB à contacter s’ils sont la cible d’abus en ligne pendant les Jeux.

Il a déclaré: « J’ai eu de mauvais commentaires sur des choses en ligne et sachant que vous allez participer à des jeux et que vous allez être soumis à un examen plus minutieux, vous pouvez supprimer complètement l’application de vos téléphones afin que vous ne puissiez jamais la voir ou vous pouvez simplement désactiver les commentaires sur les photos.

« Donc, il existe de nombreuses façons de le contourner, mais en fin de compte, les gens ne devraient pas ressentir le besoin d’écrire de toute façon des commentaires horribles sur des choses. Mais je pense que c’est bien qu’ils [Team GB] ont trouvé quelqu’un pour aider à se protéger contre cela. »

