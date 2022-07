Tom Cruise, Winona Ryder et Reese Witherspoon : pourquoi vos stars préférées des années 90 dominent encore Hollywood aujourd’hui

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

De Tom Cruise et sa résurgence de “Top Gun” d’un milliard de dollars, à Winona Ryder, Ben Affleck, Matt Damon et Reese Witherspoon – les stars hollywoodiennes qui se sont fait un nom dans les années 90 savent comment maintenir leur carrière en mouvement.

Tom Cruise, qui a récemment eu 60 ans, est devenu un nom familier avec des films tels que “Risky Business”, “Cocktail” et “Born on the Fourth of July”. Il a continué à dominer le box-office tout au long des années 90 avec des rôles principaux dans des films comme “A Few Good Men”, “Jerry Maguire” et “Magnolia”.

Mais c’est avec son personnage d’espion Ethan Hunt dans la franchise “Mission: Impossible” qui lui a valu des rôles au cinéma non seulement en tant qu’acteur principal, mais également en tant que cascadeur en chef.

“Cela a à voir avec la narration… Cela nous permet de placer des caméras dans des endroits que vous ne pouvez normalement pas faire”, a-t-il déclaré lors d’une interview sur The Graham Norton Show.

Ces cascades ont porté leurs fruits à hauteur de six films “Mission : Impossible”, dont un en production et un autre récemment terminé. La franchise cinématographique a gagné plus de 3 milliards de dollars au fil des ans.

Cependant, Cruise a récemment battu son premier record au box-office avec la sortie le week-end du Memorial Day de “Top Gun: Maverick”, qui a dépassé la barre du milliard de dollars et est le film le plus rentable de la carrière de Cruise.

Evan Nierman, PDG de la société mondiale de relations publiques Red Banyan, a expliqué à Fox News Digital pourquoi les années 90 ont créé des stars massives comme Cruise.

“Les acteurs de premier plan des années 90 ont atteint une super célébrité à une époque où les images étaient davantage construites autour des stars hollywoodiennes et de leur charisme et moins autour des franchises d’action”, a-t-il déclaré.

“Ils sont toujours extrêmement” bancables “des décennies plus tard, jouissant d’une renommée mondiale et garantissant essentiellement de solides rendements financiers à toute entreprise qui finance un film avec eux au générique. Pour les drames ou les films basés sur des personnages sans budgets extravagants, vous limitez votre risque ou votre exposition lorsque vous lancez une star éprouvée que le public paiera toujours pour aller voir sur grand écran. De plus, les adolescents de cette époque sont maintenant des consommateurs d’âge moyen avec un revenu disponible qui peuvent acheter des billets pour eux-mêmes, ainsi que pour leurs enfants.

Les fans sont tombés amoureux de Winona Ryder il y a des décennies pour son travail dans “Heathers”, “Little Women”, “Mermaids” et “The Crucible”.

Elle a cimenté son statut de reine des années 90 avec des rôles dans le film angoissant “Reality Bites”, “Girl Interrupted” avec Angelina Jolie, et en travaillant aux côtés de l’ex-petit ami Johnny Depp dans “Edward aux mains d’argent”.

Ryder a récemment trouvé une toute nouvelle base de fans, mettant en vedette le phénomène de la culture pop de Netflix, “Stranger Things”.

Elle joue le rôle de Joyce Byers dans l’émission nominée aux Emmy Awards et a récemment déclaré à Harper’s Bazaar qu’elle offrait toujours des conseils à ses jeunes co-stars, notamment Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo et Caleb McLaughlin.

“Je veux que les enfants comprennent que cela n’arrive pas”, a-t-elle déclaré à propos du succès fulgurant de l’émission. “C’est vraiment inhabituel. Et je leur dis toujours : ‘Le travail est la récompense !’ Parce que quand j’avais cet âge, c’était si difficile de profiter des fruits de mon travail.”

Elle a également rappelé sa rupture avec Depp dans les années 90, qu’elle appelait sa “vie réelle” Girl, Interrupted “”, faisant référence au film de 1999 où elle décrivait un patient dans un établissement psychiatrique.

Ryder a depuis trouvé le bonheur dans une relation avec le créateur de mode Scott Mackinlay Hahn, qui à la première rencontre, pensait qu’elle était Milla Jovovich.

“Il m’a dit que j’étais génial dans ‘Le cinquième élément’.”

Elle a ajouté sur une note plus sérieuse : “Nous avons tellement de choses en commun. Nous nous sommes connectés à tant de niveaux. Mais c’était incroyable qu’il ne soit pas dans ce métier… J’ai vraiment essayé de garder le silence.”

Reese Witherspoon a été nominée aux Emmy Awards mardi pour son travail sur le programme Apple TV Plus, “The Morning Show”, mais elle est à surveiller depuis les années 90, lorsqu’elle a décroché son premier rôle au cinéma dans “The Man in the Moon”. “

Elle n’avait que 14 ans à l’époque, mais a reçu des critiques élogieuses de la part de critiques, dont Roger Ebert, et a continué à jouer dans de grands films, notamment “SFW” avec Stephen Dorff, “Fear” avec Mark Wahlberg en 1996 et “Freeway ” avec Keifer Sutherland et Brooke Shields.

Rien qu’en 1998, Witherspoon a joué dans trois grands films – “Overnight Delivery”, “Twilight” et “Pleasantville” avec Tobey Maguire.

Witherspoon a enfreint toutes les règles dans “Cruel Intentions”, où elle a travaillé avec Selma Blair, Sarah Michelle Gellar et son futur ex-mari, Ryan Philippe. Elle a suivi le drame maussade de la côte Est avec “Election”, avec Matthew Broderick.

Witherspoon est depuis devenu le visage de “Legally Blonde” après avoir joué le rôle d’Elle Woods en 2001, et a remporté un Oscar pour son interprétation de June Carter Cash dans le film “Walk the Line”.

La mère de trois enfants et Fondateur de la société de production Hello Sunshinequi est maintenant mariée à l’agent de talents CAA Jim Toth, a été nominée pour neuf Golden Globe Awards, quatre Screen Actors Guild Awards et deux British Film Awards.

“Il y a très peu de stars que vous pouvez compter sur nous tous”, a déclaré l’expert en divertissement Dan Wakeford. “Ces stars sont, pour la plupart, les mêmes stars que nous avions il y a deux décennies. Ce sont les grands noms que nous connaissions tous lorsque nous n’avions pas le choix des médias en streaming, et la multitude de plateformes sociales et d’options numériques, nous regardions tous les mêmes chaînes de télévision et regardions les mêmes films.”

“Donc, ces stars des années 90 sont toujours celles sur lesquelles vous pouvez compter pour que les Américains de tous les groupes d’âge les connaissent et les aiment, donc ce sont souvent les plus bancables.”

Ben Affleck et Matt Damon, les meilleurs amis de Boston qui sont devenus célèbres avec leur scénario primé aux Oscars en 1998, “Good Will Hunting”, ont chacun réussi individuellement, mais ont également été récompensés comme l’un des les duos les plus mémorables de l’industrie pour faire les choses en grand dans les années 90.

Affleck a toujours le titre de plus jeune gagnant du meilleur scénario original car il n’avait que 25 ans lorsque le drame réalisé par Gus Van Sant, qui mettait également en vedette Robin Williams, Minnie Driver et son frère Casey Affleck, est sorti en décembre 1997.

Damon et Affleck ont ​​​​travaillé ensemble sur un certain nombre de films au fil des ans en tant que partenaires d’écriture et co-stars, et jouent à nouveau ensemble dans un film Nike encore sans titre sur l’extraordinaire marketing de la marque sportive Sonny Vaccaro.

Affleck dirigera, écrira, co-vedette et produira tandis que Damon jouera, écrira et produira le film sur l’histoire de la vie de l’ancien cadre de Nike.

Damon jouera le rôle de Vaccaro et Affleck jouera le rôle du co-fondateur de Nike, Phil Knight. Le film suivra l’ascension de Vaccaro dans les rangs des légendes du sport alors qu’il entreprenait de signer Michael Jordan avec la marque de chaussures et son premier contrat de baskets.

En 2021, après la première du film dans lequel ils ont joué et co-écrit, “The Last Duel”, le héros de la franchise “Bourne” a déclaré qu’il lui manquait de travailler avec son partenaire d’écriture et espère obtenir plus de stylo sur papier avec son copain.

“Je pense que nous en écrirons beaucoup plus à l’avenir simplement parce que cela ne s’est pas avéré prendre autant de temps que nous le pensions”, a déclaré Damon à Entertainment Tonight.

“À l’époque, nous n’avions pas de délais parce que personne ne se souciait de ce que nous faisions, personne n’attendait le scénario, nous étions au chômage, donc nous n’avions littéralement rien d’autre à faire. Et maintenant, nous pouvons construire le temps, c’est un peu plus structuré, non? Comme, d’accord, écrivons de 10 à 2, vous savez, parce que nous pouvons déposer les enfants et ensuite nous pouvons récupérer les enfants. Nous avons en fait des vies maintenant, ce qui est bien, enfin.

