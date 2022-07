Tom Cruise vole en hélicoptère au-dessus de Londres : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Tom Croisière a été aperçu en train de monter à bord de son hélicoptère et de survoler le sud-ouest de Londres le 15 juillet, et il avait l’air pimpant en le faisant. Le sexagénaire Mission impossible L’acteur a enfilé un t-shirt bleu clair moulant qui accentuait ses biceps et un jean bleu foncé ajusté alors qu’il saluait les spectateurs avant de sauter dans son hélicoptère. Il a complété sa tenue décontractée avec des bottes de travail noires et tenait un sac à dos noir dans sa main droite. Il avait l’air ravi d’être à bord de son hélicoptère et a fait un autre salut aux fans alors qu’il se préparait au décollage.

Tom a obtenu sa licence de pilote privé en 1994 et vole depuis. « Je pilote des avions. Je suis un pilote professionnel multimoteur qualifié aux instruments », a-t-il fièrement déclaré dans une interview en 2017 avec Filaire. Il fait également beaucoup de ses propres cascades volantes pour ses films, comme le tant attendu de 2022 Pistolet supérieur suite, Top Gun : Maverick. “Chaque fois que vous le voyez voler, c’est lui dans ce jet”, producteur Jerry Bruckheimer Raconté Le journaliste hollywoodien en mai. « Vous ne pouvez pas faire reculer Tom Cruise. Il va faire ce qu’il va faire. » De plus, le talentueux acteur a obtenu sa licence d’hélicoptère juste pour Mission : Impossible – Tomberpar Thrillist.

Tom a passé beaucoup de temps à Londres. Le 1er juillet, deux jours avant de tourner le gros 6-0, il a assisté celle d’Adèle premier concert public en cinq ans à Hyde Park à Londres. Il a semblé aller avec une femme non identifiée après sa séparation d’avec sa petite amie supposée depuis deux ans Hayley Atwell en juin. Pour l’événement spécial, il portait un jean bleu foncé semblable à celui dans lequel il avait été aperçu vendredi, un t-shirt polo noir et une veste en daim bleu marine. Il était tout sourire en traversant la salle.

Le jour de son anniversaire, Tom a célébré le Grand Prix de Grande-Bretagne sur le circuit de Silverstone dans le Northhamptonshire, en Angleterre. Il s’est habillé de manière assez décontractée pour le grand événement, enfilant un polo bleu clair et un pantalon gris. De plus, le 5 juin, deux jours après son anniversaire, il a célébré un peu plus avec d’autres stars de la liste A telles que Serena Williams40 et Natalie Portman, 41 ans, au restaurant haut de gamme Novikov à Londres. Tom aurait reçu un gâteau d’anniversaire festif et avait l’air vif lors de la sortie remplie d’amis.

60 a l’air bien sur Tom et le traite apparemment bien aussi!