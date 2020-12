Tom Cruise est certainement l’une de nos stars d’action préférées dans l’industrie hollywoodienne. L’acteur vedette peut sauter du Burj Khailfa ou courir sur l’asphalte pour sauter dans un avion ou plonger sous l’eau et retenir son souffle pendant quelques minutes lorsqu’il vit dangereusement au bord de ses films, mais il n’entrera certainement pas dans le tentation une pandémie et sait la dissimuler.

L’acteur de Top Gun obtient également le label de héros le plus conforme aux protocoles de sécurité. Alors qu’il était à Rome en train de tourner pour le film Mission Impossible 7, l’acteur portait non pas un, mais deux masques faciaux lorsqu’il interagissait avec les fans pendant une pause de tournage, garantissant la plus grande sécurité pendant c’était public.

L’acteur et sa co-star Hayley Atwell filmaient une scène de poursuite en voiture quand il a été vu entre des prises se mêlant à l’équipe et aux fans qui étaient là pour apercevoir le tournage. la Daily Mail rapporté. Mais pour donner l’exemple, Cruise a enfilé un masque noir sur un masque chirurgical bleu uni avant de saluer les fans qui étaient occupés à cliquer sur les photos de la star.

L’équipe tournait pour un film près du monument Victor Emmanuel II à Rome et alors que des spectateurs curieux se réunissaient pour voir la star en action, le personnel impliqué dans l’équipe a exhorté les fans à se distancer socialement. se tenir les uns les autres en attendant de saluer les acteurs au milieu de la menace du coronavirus. Cruise et son réalisateur Christopher McQuarrie auraient également demandé aux fans de respecter des protocoles de sécurité.

L’adhésion de Cruise aux protocoles de sécurité est certes exemplaire, mais cela est également dû au fait que la star et son équipe approchent de la dernière partie du tournage et ne veulent donc pas qu’une crise de santé indésirable arrête le tournage. Le film, qui a été tourné plus tôt en mai, a dû être reporté pendant la coronavirus vague qui a frappé l’Italie.

Le film a également été tourné dans certaines parties du Royaume-Uni, de la Norvège et de Venise. Plus tôt en octobre, le film avait connu un autre obstacle après que 12 personnes faisant partie de l’équipe aient été testées positives pour le coronavirus . Cependant, après avoir pris des précautions, le tournage a repris ces dernières semaines, selon des informations.

Des rapports avaient également précédemment déclaré que la star avait loué un bateau de croisière de 500000 £ pour les acteurs et l’équipe du film en Norvège afin d’éviter encore plus. coronavirus – les retards de voyage liés.