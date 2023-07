Tom Cruise veut que les films ‘Mission: Impossible’ continuent jusqu’à ses 80 ans, suivez les traces d’Harrison Ford

Tom Cruise a de grands espoirs pour son avenir.

La star de « Top Gun: Maverick » a révélé au Sydney Morning Herald lors de la première australienne du prochain « Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One » qu’il voulait que la franchise imite « Indiana Jones » de Harrison Ford.

« Harrison Ford est une légende, j’espère continuer. J’ai 20 ans pour le rattraper », a déclaré Cruise, qui a eu 61 ans le 3 juillet. « J’espère continuer à faire des films ‘Mission : Impossible’ jusqu’à ce que j’aie son âge. »

« Indiana Jones et le cadran du destin » était le dernier volet de cette franchise et est sorti fin juin. Le 81e anniversaire de Ford approche le 13 juillet.

Même si Ford raccroche son fedora en tant qu’Indiana Jones, il n’a pas l’intention de prendre sa retraite. En février, Ford était invité à l’émission « Today » et a déclaré: « L’idée de ne pas travailler n’a pas beaucoup de sens pour moi. C’est vraiment là où je me sens le plus vivant. »

Cruise a révélé lors de la première australienne qu’il attendait avec impatience les films qui sortiront cet été.

« J’ai grandi en voyant des films sur grand écran », a déclaré l’acteur. « C’est comme ça que je les fais, et j’aime cette expérience; c’est immersif, et avoir ça en tant que communauté et industrie, c’est important. Je vais toujours au cinéma. »

Il a ajouté : « Je veux voir à la fois ‘Barbie’ et ‘Oppenheimer’. Je les verrai le week-end d’ouverture. Vendredi, je verrai « Oppenheimer » d’abord, puis « Barbie » samedi. »

« Mission : Impossible » a commencé comme une série télévisée qui a suivi une agence d’espionnage secrète, Impossible Missions Force. Le spectacle a duré sept saisons dans les années 60. « Mission Impossible » est devenu une franchise cinématographique en 1996 avec Cruise.

Le septième volet de la franchise « Mission : Impossible » fait ses débuts dans les salles le 12 juillet.

Cruise a récemment parlé en profondeur de la façon dont il s’entraîne pour ses films.

« Écoutez, en tant qu’acteur et juste dans ma vie, je me suis toujours entraîné juste pour faire des films », a déclaré Cruise à Fandango. « Je m’entraîne dans beaucoup de choses – chant, danse, motos, voitures – et aussi ma vie personnelle, j’aime le parachutisme et le speed-flying et toutes ces choses. Et j’aime ensuite aller apprendre ces choses et ensuite les appliquer au cinéma. «

« Mais c’est un vrai truc, et je suis passé par là pour comprendre, ‘Comment puis-je m’entraîner ? Comment puis-je me maintenir ? Comment atteignez-vous le pic en ce moment ?’ Parce que même quand je fais une scène de sprint, je ne cours pas qu’une seule fois. Parfois, j’ai fait 50 sprints en une journée. »

Il a poursuivi: « Donc, je dois penser au temps de récupération, aux scènes que je tourne avant et après, et je me suis amélioré pour vraiment structurer les choses dans le film et m’asseoir et dire: » Voici où je doivent se préparer pour le saut de la moto. Donc, il y a certaines choses en vous qui utilisent votre corps d’une manière différente ou si je fais de la gymnastique ou une scène de combat. Vous savez, vous ne voulez pas faire un combat juste là quand je vais sprinter. Et comment est-ce que je me prépare ? Et comment puis-je récupérer ?