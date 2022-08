Tom Cruise va-t-il quitter la franchise d’espionnage après Dead Reckoning ? Le réalisateur révèle

Tom Cruise présentera son célèbre agent du FMI, Ethan Hunt, sur grand écran l’année prochaine avec Mission Impossible Dead Reckoning: Part One. Le prochain épisode a été divisé en deux parties et Dead Reckoning: Part Two sortira en 2024. Plus tôt, il a été rapporté qu’après ces films, Tom quittera la franchise, et le récit de ces films est conçu de telle manière qu’il sera dites adieu à Hunt.

Maintenant, le réalisateur de longue date de la série, Christopher McQuarrie, s’est ouvert sur ces rapports et les a annulés comme une rumeur. Alors qu’il parlait du podcast d’actualités hollywoodien “Allumez la mèche”, Christopher a ajouté : “Laissez-moi vous dire que je travaille avec Tom Cruise depuis 15 ans et je ne peux pas vous dire le nombre de fois où je me suis tenu à côté du homme, a été témoin d’un événement, puis a lu à ce sujet dans les métiers le lendemain et rien de ce qu’ils décrivent n’est réellement vrai. J’ai appelé Tom le lendemain et lui ai dit : “Il y a quelque chose de bizarre dans cet article. Il est factuellement incorrect à 100 %. Lorsque vous lisez des articles dans les métiers, mettez simplement le mot imaginaire devant le titre.

Pour les non-initiés, McQuarrie a réalisé quatre de Mission Impossible (dont les deux prochains films de la série). Christopher a d’abord réalisé Mission Impossible : Rouge Nation (2015), suivi de Mission Impossible : Fallout (2018). Mission Impossible est l’une des franchises de thrillers d’espionnage les plus populaires à Hollywood, et Fallout est considéré comme l’une des meilleures suites d’action de ces derniers temps.

MI: 7 Dead Reckoning Part One met en vedette une distribution d’ensemble qui comprend l’équipe principale de Hunt (Tom Cruise), Ving Rhames, Simon Pegg et Rebecca Ferguson. Les autres acteurs incluent Vanessa Kirby, Hayley Atwell, Henry Czerny, Rob Delaney, Cary Elwes, Indira Varma, Shea Whigham, Pom Klementieff, Esai Morales, Mark Gatiss, Charles Parnell, Greg Tarzan Davis et Frederick Schmidt.