Tom Cruise a livré une furieuse diatribe de sécurité COVID-19 sur le tournage de Mission Impossible: 7 après que les membres d’équipage aient semblé ignorer les règles de distanciation sociale.

L’homme de 58 ans a fait de gros efforts pour s’assurer que le tournage du dernier opus de la franchise d’action de longue date se déroule, malgré des coronavirus restrictions.

Dans l’audio obtenu par The Sun, Cruise peut être entendu crier et jurer contre deux employés qui, selon lui, sont assis trop près l’un de l’autre devant un écran d’ordinateur, en leur disant: « Si je vous vois le refaire, vous êtes f ***** * parti. «

Cruise est réputé pour faire presque toutes ses propres cascades MI



Il poursuit en leur disant que Mission Impossible est la « norme d’or », ouvrant la voie à la remise au travail de l’industrie cinématographique.

Cruise dit: « Je suis au téléphone avec tous les f ****** studio la nuit, les compagnies d’assurance, les producteurs, et ils nous regardent et nous utilisent pour faire leurs films. Nous créons des milliers d’emplois. Motherf ****** Je ne veux plus jamais le revoir, jamais!

« Et si vous ne le faites pas, vous êtes viré, si je vous vois le refaire, vous êtes f ****** partie. Et si quelqu’un dans cette équipe le fait – c’est tout, et vous aussi et toi aussi. Et toi, ne recommence jamais. «

Un Cruise sans excuse dit qu’il travaille pour « l’avenir de l’industrie » et qu’il refuse de voir son poste fermé en raison du non-respect des règles COVID.

Il prévient le personnel qu’il est de leur responsabilité de suivre les règles et que c’est important parce qu’il « leur fait confiance » et « se soucie » d’eux.

Le film de Cruise a commencé à tourner à travers l’Europe plus tôt cette année, mais la production s’est arrêtée en raison de la propagation de la pandémie à travers le continent.

Rebecca Ferguson comme Ilsa Faust et Cruise comme Ethan Hunt dans le dernier épisode



En septembre, Cruise aurait payé environ un demi-million de livres pour louer des navires de croisière pour loger l’équipe de production en Norvège et la protéger pendant le tournage.

En octobre, un certain nombre d’entre eux auraient été testés positifs pour COVID-19[feminine pendant le tournage en Italie.

Au cours de sa tirade, Cruise vérifie le nom des studios Universal, Paramount et Warner Brothers – qui ont tous été confrontés à des décisions difficiles concernant la sortie de leurs derniers films.

Cruise donne un vrai choc à Ferguson quand il interrompt son interview avec Sky News avec un baiser



Mission Impossible tourne actuellement aux studios Warner Bros à Leavesden dans le Hertfordshire, et est distribué par Paramount Pictures.

Juste cette semaine, Warner Brothers a sorti la suite de Wonder Woman dans les cinémas britanniques, bien que des dizaines de millions de personnes soient au niveau 3 – y compris des Londoniens – ce qui signifie que les voyages au cinéma sont impossibles.

Le dernier volet de la franchise d’espionnage de Cruise, Mission Impossible: Fallout, est sorti en 2018 et ses stars, dont Simon Pegg, Rebecca Ferguson et Vanessa Kirby, reviendront toutes pour le nouveau chapitre.

Sky News a contacté la direction de Cruise pour commentaires.

Mission: Impossible 7 devrait sortir dans les cinémas britanniques en novembre 2021.