Tom Cruise travaille enfin sur une suite de « Days Of Thunder » avec Paramount

Dans l’une des émissions d’information les plus incroyables du vendredi après-midi de tous les temps, il semble que Tom Cruise commence enfin à travailler sur un « Jours de tonnerre » suite. L’histoire a été interrompue par Le journaliste hollywoodienqui a déclaré que Cruise était actuellement en pourparlers avec Paramount concernant la production d’une suite à le film NASCAR de 1990. Quand j’ai reçu la notification push, j’ai laissé échapper mon plus long ouais garçon de tous les temps.

Jalopnik nomme « Top Gun: Maverick » pour le meilleur film

De nombreux points de vente non axés sur les voitures le disent « Jours de tonnerre » est un choix un peu surprenant pour une suite, étant donné que le film n’a rapporté que 157 millions de dollars sur un budget de 60 millions de dollars et a eu des critiques mitigées, mais je ne pense pas que ce soit surprenant – en fait, je suis surpris que cela n’ait pas été le cas. viens plus tôt. Cruise est évidemment un passionné de voitures et adore faire ses propres cascades, donc l’idée d’un film NASCAR moderne doit être très séduisante. Comme THR dit, ce n’est pas la première fois qu’une idée de suite est lancée, mais après le succès de « Top Gun : Maverick » et des films comme « Ferrari » les choses se sont réchauffées.

Après avoir relancé et modernisé les années 1984 Top Gun avec le blockbuster de 2022 Top Gun : Maverickl’acteur pense qu’il peut opérer une magie similaire avec son drame de course (qui, comme l’original Top Gunétait un film Paramount produit par Don Simpson et Jerry Bruckheimer et réalisé par Tony Scott). UN Tonnerre la renaissance a déjà été lancée – Paramount a déjà proposé un redémarrage du titre en tant qu’émission télévisée pour Paramount +, un idée que Cruise a rejetée. «Je ne pense pas qu’un [Days of Thunder sequel] est une idée terrible », a ajouté la source de Paramount (le studio a refusé de commenter cette histoire). « On aurait pu dire que revisiter Top Gun C’était une très mauvaise idée. Je ne l’écarterais pas. Les films de courses sont devenus à la mode ces derniers temps, avec le succès du film de James Mangold en 2019. Ford contre Ferrarile drame de course moins réussi de Michael Mann en 2023 Ferrariet celui de l’année prochaine F1 – qui met en vedette Brad Pitt et est réalisé par Non-conformiste le réalisateur Joseph Kosinski (qui serait apparemment le choix idéal pour diriger Tonnerremais on imagine qu’il ne serait pas très enthousiaste à l’idée de faire des films de courses consécutifs). La surabondance de récents projets de voitures rapides sur pistes rend la perspective de ressusciter Thunder encore plus intimidante (imaginez si Non-conformiste était sorti après trois autres films de pilotes de chasse), mais au moins aucun des autres titres n’explore spécifiquement le monde des courses NASCAR, qui a une ambiance américaine résolument différente par rapport au monde plus européen du Mans et de la Formule 1.

Le plus gros problème pour l’instant est le calendrier de Cruise. Il travaille actuellement sur le prochain « Mission : impossible » film, un nouveau film d’Iñárritu, un autre « Top Gun » suite, et il va tourner un film en putain de espace.

Les facteurs clés incluent le scénario du projet (le studio recherche désormais des scénaristes potentiels) et le calendrier chargé de l’acteur-producteur de 62 ans. Cruise est sur le point de commencer le tournage Le revenant du cinéaste Alejandro G. Iñárritu prochain film mystérieux pour Warner Bros./Legendary, développement d’un film de Doug Liman pour Universal qui se déroule dans l’espace réelet il développe une suite à Non-conformiste (que Cruise et Paramount considèrent tous deux comme une priorité absolue). « Il parle [to Paramount] à propos Top Gun et Jours de tonnerre« , déclare un initié du studio familier avec les discussions. « Ce sera ce qui se réunira en premier en termes de scénario. Cela dépend de l’idée et, en fin de compte, du scénario. (Cruise, selon des sources, a l’approbation du scénario pour tous ses projets).

Il n’y a pas de rumeurs ni de pistes quant à qui écrira le scénario ou réalisera le film ; il est probablement trop tôt pour que ces décisions soient prises. Comme THR souligne qu’il est peu probable que le réalisateur de « Maverick », Joseph Kosinski, le fasse même si c’est un choix évident, car il est toujours en train de filmer le film. Brad Pitt – avec un film sur la Formule 1. J’adorerais voir Christopher McQuarrie s’en charger, même si le réalisateur des films M:I les plus récents est peut-être trop concentré sur cette franchise, car le huitième film à venir pourrait ne plus être le dernier. Je suis sûr que Jerry Bruckheimer sera impliqué, peu importe qui sera à la barre. Bien sûr, ce serait génial de voir le nouveau « Days of Thunder » être écrit et réalisé par des nouveaux venus ou des personnes auxquelles nous ne nous attendions pas. Les voitures sont pour tout le monde, et les films d’action le sont aussi.