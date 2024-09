Tom Cruise surprend ses fans lors de l’événement « Top Gun: Maverick » à Londres

Fidèle à son habitude, Tom Cruise s’est inopinément rendu à Londres pour surprendre près de 3 000 fans lors d’un Top Gun : Maverick événement orchestral organisé au célèbre Royal Albert Hall le 27 septembre.

« Je suis très heureux d’être ici avec vous tous ce soir pour partager cette expérience orchestrale cinématographique unique avec Top Gun : Maverick« , la star de l’action dit alors qu’il est apparu sur scène sous des applaudissements nourris et des cris choqués.

Dans le cadre des Films en Concert de la Salle sériel’expérience a projeté le blockbuster primé aux Oscars avec une performance live synchronisée du Philharmonic Concert Orchestra, dirigé par Lorne Balfe, qui a travaillé comme producteur de musique sur le projet.

« Le pouvoir de la musique et son utilisation au cinéma pour approfondir notre expérience de l’histoire et notre lien avec les personnages est absolument magique », a déclaré Cruise. suite dans ses propos. « Et pour la musique que vous êtes sur le point d’entendre en live ce soir, je tiens à remercier personnellement les talents extraordinaires de Harold Faltermeyer, Hans Zimmer, Lady Gaga, OneRepublic et le monsieur présent ce soir qui a également produit la musique, Lorne Balfe. Je tiens également à remercier l’orchestre de ce soir et tous vos talents exceptionnels.

Après l’événement, Cruise a été vu en train de jouer avec le grand orgue, montré sur des photos partagées par le chef d’orchestre du concert. Ben Palmer et organiste Anna Lapwood. « Mon Dieu, de grandes boules de feu… », a légendé le premier, en référence à l’utilisation dans le film du morceau éponyme de Jerry Lee Lewis. Pendant ce temps, Lapwood a simplement écrit : « AAAAAAAAAAAAHHHHHHHHH », à côté d’une photo d’elle posant à côté du Mission : Impossible étoile.

« J’ai toujours voulu vivre un film comme celui-ci avec un orchestre symphonique complet en direct, une image synchronisée, devant un public rempli dans la grandeur d’un palais de cinéma classique », a conclu Cruise. « Merci à tous d’être ici et merci d’avoir réalisé ce rêve. »