Tom Cruise surprend le public lors de la projection orchestrale en direct de « Top Gun: Maverick » à Londres : « le rêve devient réalité »

Tom Cruise sait comment faire une grande entrée.

Vendredi, lors d’un concert orchestral et du visionnage de « Top Gun: Maverick » au Royal Albert Hall de Londres, l’acteur de 62 ans a surpris la foule lorsqu’il est monté sur scène avant le début du film, qui présentait une performance live du musique du film par le Royal Philharmonic Concert Orchestra.

Dans une vidéo publiée sur X (anciennement Twitter)Cruise s’est adressé au public et a blanchi son « cher ami », le compositeur Lorne Balfe.

« Je tiens également à remercier l’orchestre de ce soir et tous vos talents exceptionnels », a déclaré Cruise. « J’ai toujours voulu vivre un film comme celui-ci avec un orchestre symphonique complet, synchronisé avec l’image, devant un public bondé dans la grandeur d’un palais de cinéma classique. »

« Merci à tous d’être ici et merci d’avoir réalisé ce rêve », a-t-il conclu.

« Maverick » est devenu le film le plus regardé au monde lors de sa sortie le week-end d’ouverture sur la plateforme de streaming Paramount+ en 2022.

Le film réalisé par Joseph Kosinski met en vedette Cruise aux côtés d’une longue liste de célébrités hollywoodiennes, dont Miles Teller Jon Hamm, Ed Harris et Val Kilmer. « Maverick » a également reçu de nombreuses distinctions, telles que deux nominations aux Golden Globes pour le meilleur film dramatique et la meilleure chanson originale.

Plus tôt cette année, avant le 38e anniversaire du film, le 16 mai, Cruise a pris Instagram pour partager une série de photos présentant des instantanés des coulisses de lui et de divers membres de la distribution sur le tournage du film original et de la suite de 2022, « Top Gun : Maverick ».

Dans sa publication sur Instagram, Cruise a écrit en légende : « C’est incroyable de revenir sur les trente-huit années de « Top Gun ». Aux fans qui nous accompagnent depuis le début, il n’y aurait pas de Top Gun Day sans vous. »

Pendant que c’est en suspens, l’actrice de « Top Gun: Maverick », Jennifer Connelly, qui incarne Penelope « Penny » Benjamin dans le film, est à bord si cela se produit.

« Je serai là. Je suis prêt », a déclaré Connelly « Divertissement ce soir. »

« Je n’ai rien vu », a-t-elle déclaré. « J’ai eu une conversation informelle avec mon ami, Joe Kosinski, qui l’a réalisé et avec qui j’ai travaillé deux fois maintenant. Je suis son plus grand fan. Je pense qu’il est tellement génial. [I talked to him] sur la possibilité que cela se produise, mais je ne sais rien de concret. »