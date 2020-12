Tom Cruise sortirait avec sa co-star de Mission Impossible Hayley Atwell.

Selon la rumeur, le couple a été aperçu main dans la main lors d’une récente projection à Londres et serait sur le point de rendre publique leur relation.

L’acteur, 58 ans, et Hayley, qui a 20 ans son cadet à 38 ans, se seraient rapprochés sur le plateau en travaillant ensemble sur le nouveau film.

Cela survient alors qu’ils ont été repérés en train de tourner des scènes du septième film Mission Impossible ensemble à Rome et au Royaume-Uni.

« Tom et Hayley se sont bien entendus dès le premier jour », a déclaré une source au Sun.







(Image: Images SIPA USA / PA)







(Image: Images SIPA USA / PA)



« Le verrouillage, et toutes les difficultés qui l’accompagnaient, les ont encore rapprochés et ils sont devenus assez inséparables.

« Ils se sont rencontrés après des heures, et elle est allée dans son quartier londonien. Ils s’entendent à merveille et tous deux semblent très heureux. »

The Mirror a contacté les représentants de Tom et Hayley pour commentaires.







(Image: Cristiano Minichiello / AGF / REX / Shutterstock)



Tom était auparavant marié à Nicole Kidman et Katie Holmes.

En 2013, Tom était lié à Orange is the New Black star Laura Prepon.

L’année dernière, il se serait rapproché de la star de Handmaid’s Tale, Elizabeth Moss.







(Image: Cristiano Minichiello / AGF / REX / Shutterstock)



Pendant ce temps, la relation de deux ans de Hayley avec le mannequin Evan Jones a pris fin en 2015.

Cela vient après que Tom a été enregistré dans une diatribe explosive et lourde contre les membres de l’équipage de Mission Impossible.

On dit que cinq membres d’équipage ont marché après que Tom les ait furieusement insultés pour avoir apparemment enfreint les règles du coronavirus.