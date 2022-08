Tom Cruise s’excuse auprès d’un couple en randonnée puis saute de la falaise : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Dave Shopland/Shutterstock

Plus à propos Tom Croisière

Comme dans un film, Tom Croisière est apparu à flanc de montagne via un hélicoptère, a dit quelques mots aimables à quelques passants, puis a glissé avec charme d’une falaise dans le vide. La Top Gun : Maverick star, 60 ans, aurait atterri sur High Crag dans le Lake District anglais via un hélicoptère, où Penrith, couple britannique Sara et Jason Haygard faisaient de la randonnée avec leur chien, Edward. Tom semblait s’être adressé à eux comme si c’était tout à fait normal.

“Désolé d’avoir dérangé votre promenade paisible avec tout le bruit”, a déclaré Tom, par Le soleil américain. “J’aime ton chien.” Sarah aurait alors demandé: “Allez-vous vraiment sauter là-bas?” Tom a indiqué que oui, il l’était, alors qu’il courait vers le bord. “A plus tard, les amis”, a-t-il crié en sautant gracieusement de la falaise en tenue de parapente complète. La scène surréaliste a été capturée en vidéo, que vous pouvez VOIR ICI. On suppose qu’il tournait des scènes pour un septième volet du Mission impossible série de films.

Tom Cruise hier et aujourd’hui : photos de la star de “Top Gun” en l’honneur de son 60e anniversaire

D’autres images montraient le couple exubérant souriant alors qu’un hélicoptère noir planait au-dessus de la montagne. Sarah aurait dit au point de vente que le Affaire risquée était “aussi cool qu’un concombre” lorsqu’il s’est jeté de la falaise, tandis que Jason a noté que “Avant cela, la personne la plus célèbre que j’aie jamais rencontrée était [English journalist] Richard Madeley.” Il a également dit qu’il avait vu Tom dans une salle de bain, ajoutant: “Cela dépasse cela d’un mile de pays.”

Tom est célèbre pour avoir fait ses propres cascades dans des films comme Pistolet supérieur et le Mission impossible la franchise. Au cours d’une interview de 2013 sur Le spectacle de Graham Norton, Tom a expliqué pourquoi il est important pour lui d’effectuer ses propres cascades. “Cela a à voir avec la narration”, a-t-il dit, par Screenrant. “Cela nous permet de placer des caméras dans des endroits que vous ne pouvez normalement pas faire.”