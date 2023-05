Tom Cruise saute le couronnement du Grand Prix de F1 à Miami

Tom Cruise avait un besoin de vitesse comblé dimanche alors qu’il parcourait la grille du Grand Prix de Formule 1 à Miami, en Floride.

L’acteur de « Mission : Impossible », âgé de 60 ans, s’est mêlé à Shakira, Serena Williams, Venus Williams et LL Cool J à l’autodrome international de Miami, où Max Verstappen de Red Bull a terminé la course à la première place.

Des rapports antérieurs avaient prévu que Cruise assiste au couronnement du roi Charles ce week-end à Londres, mais il a plutôt choisi d’envoyer à son ami royal un message vidéo spécial diffusé pendant le concert de couronnement.

Assis dans le cockpit de son propre avion tout en volant à travers les nuages, Cruise a rendu hommage à son personnage emblématique « Top Gun » en félicitant le roi Charles III.

« De pilote à pilote, Votre Majesté, vous pouvez être mon ailier à tout moment, » Cruise a dit avant de plonger dans les nuages.

La star de « Jerry Maguire » a une longue histoire avec la famille royale et a organisé une première projection de « Top Gun: Maverick » pour le prince et la princesse de Galles l’année dernière.

Son lien avec la famille royale remonte à plus de 30 ans lorsqu’il a rencontré pour la première fois feu la princesse Diana lors de la première londonienne de « Far and Away » avec son ex-femme, Nicole Kidman.

Cruise s’est lié d’amitié avec le prince William après avoir appris que le prince de Galles était auparavant pilote dans la Royal Air Force.

La première de « Top Gun: Maverick » a eu lieu quelques jours après que Cruise ait joué un rôle dans un événement royal lors du jubilé de platine de feu la reine Elizabeth II.

Cruise a présenté la Kings Troop Royal Artillery lors de la célébration du jubilé de platine « A Gallop Through History » au Royal Windsor Horse Show.

