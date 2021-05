Tom Cruise rompt le silence sur sa fuite de COVID-19 à l’équipage de ‘Mission: Impossible 7’

La star hollywoodienne Tom Cruise a récemment abordé sa diatribe virale sur le coronavirus qui a été divulguée en décembre. L’acteur a été entendu crier à propos des protocoles de sécurité COVID-19 dans l’audio divulgué tout en parlant à l’équipe de son prochain film ‘Mission: Impossible 7 ‘.

Selon Fox News, l’acteur de 58 ans a maintenant expliqué pourquoi il ressentait le besoin de dire ce qu’il avait dit. Cruise a déclaré au point de vente: « J’ai dit ce que j’ai dit. Il y avait beaucoup en jeu à ce moment-là. Mais ce n’était pas tout mon équipage. J’ai demandé à l’équipage de quitter le plateau, et c’était juste des gens choisis. »

Cruise a poursuivi en expliquant comment le tournage n’a plus jamais été arrêté malgré la pandémie en disant: « Et nous y sommes, continuant à filmer. »

En parlant davantage de l’instance, il a ajouté: « Toutes ces émotions me traversaient l’esprit. Et pour toute l’équipe de savoir que nous avions commencé à tourner sur un film était juste un énorme soulagement … C’était très émouvant. »

Cruise a pu être entendu crier au sujet des membres de l’équipage qui ne respecteraient apparemment pas les règles de distanciation sociale dans l’audio divulgué.

Il avait dit: « Si je te vois le refaire, tu es parti. Et si quelqu’un dans cet équipage le fait, c’est tout et toi aussi et toi aussi. Et toi, n’est-ce pas jamais f -king recommencez. Ils sont là-bas à Hollywood en train de faire des films à cause de nous. Nous créons des milliers d’emplois, vous les parents. «

Cruise a poursuivi dans l’audio: « C’est ça. Pas d’excuses. Vous pouvez le dire aux gens qui perdent leur f-king maisons parce que notre industrie est fermée. Nous ne fermons pas ce film f-king. Est-il compris? Si je le revois, tu es parti. «

Selon Fox News, Cruise a affirmé à l’époque qu’il était en contact étroit avec les studios, les compagnies d’assurance et les producteurs pour établir ce qu’il a appelé un «étalon-or» du tournage au milieu de la pandémie.

En septembre, Cruise aurait payé 700000 USD pour que les acteurs et l’équipe du film vivent sur des navires de croisière dans l’espoir de créer une bulle de sécurité permettant à l’équipe de travailler pour contrecarrer tout risque d’évasion.