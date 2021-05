Tom Cruise rend ses trophées Golden Globe, NBC abandonne la diffusion de la cérémonie de 2022

La chaîne de télévision américaine NBC a abandonné lundi sa diffusion de la cérémonie des Golden Globes en 2022 après une réaction violente à Hollywood sur l’éthique du groupe qui distribue les prix annuels du cinéma et de la télévision et son manque de diversité. Tom Cruise a rejoint une révolte menée par les plateformes de streaming et les studios, rendant les trois statuettes Golden Globe qu’il a gagnées pour ses rôles dans Jerry Maguire, Magnolia et Né le 4 juillet, A rapporté Variety and Deadline Hollywood.

La décision de NBC est intervenue même après que la Hollywood Foreign Press Association (HFPA), qui distribue les prix, a accepté de recruter plus de membres noirs et d’apporter d’autres changements au cours des 18 prochains mois. Le réseau avait initialement accueilli favorablement le plan, mais a déclaré plus tard qu’il attendrait de voir si les réformes fonctionnaient.

Des membres du HFPA ont également été accusés d’avoir fait des remarques sexistes et racistes et d’avoir sollicité des faveurs de célébrités et de studios. « Un changement de cette ampleur prend du temps et du travail, et nous sommes convaincus que le HFPA a besoin de temps pour bien faire les choses. En tant que tel, NBC ne diffusera pas les Golden Globes 2022 », a déclaré NBC dans un communiqué.

« En supposant que l’organisation exécute son plan, nous espérons que nous serons en mesure de diffuser l’émission en janvier 2023 », a ajouté NBC.

Après l’annonce de NBC, la HFPA a déclaré que la mise en œuvre d’un «changement transformationnel» restait une priorité urgente «quelle que soit la prochaine date de diffusion des Golden Globes».

Dans un communiqué, le HFPA a réitéré ses réformes prévues et a donné un calendrier détaillé. Il a déclaré que d’ici août 2021, il embaucherait un nouveau directeur général, ajouterait 20 nouveaux membres, approuverait un nouveau code de conduite et fournirait une formation sur la diversité et le harcèlement sexuel, entre autres étapes.

La cérémonie annuelle des Golden Globes, à laquelle assistent des stars et des dirigeants de l’industrie, est devenue l’une des plus grandes récompenses hollywoodiennes à l’approche des Oscars. Mais il a fait l’objet d’un examen minutieux à la suite d’une enquête publiée en février par le Los Angeles Times qui montrait que le groupe de 87 journalistes ne comptait aucun membre noir.

Samedi, Scarlett Johansson a rejoint des critiques, notamment Netflix, Amazon Studios, WarnerMedia et des dizaines des plus grandes sociétés de publicité d’Hollywood, qui ont déclaré qu’elles ne travailleraient plus avec la HFPA à moins qu’elle n’apporte de profonds changements.

WarnerMedia, qui comprend la chaîne câblée HBO et le studio de cinéma Warner Bros, a déclaré dans une lettre à la HFPA qu’elle était préoccupée par les «questions racialement insensibles, sexistes et homophobes» lors des conférences de presse et des événements pendant le processus de nomination et de récompense aux Golden Globe.

« Pendant trop longtemps, des demandes d’avantages, de faveurs spéciales et de demandes non professionnelles ont été adressées à nos équipes et à d’autres acteurs de l’industrie », indique la lettre de WarnerMedia.

Johansson a exhorté ses collègues acteurs à «prendre du recul par rapport aux événements HFPA» et Golden Globe. Dans un communiqué, elle a déclaré que dans le passé « cela a souvent signifié faire face aux questions et remarques sexistes de certains membres de la HFPA qui frôlaient le harcèlement sexuel ».