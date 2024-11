Photo : Tom Cruise rencontre David et Victoria Beckham en Floride : Source

Tom Cruise n’aurait pas beaucoup d’amis aux États-Unis d’Amérique.

Selon les dernières conclusions de En contact chaque semaineTom Cruise passe la majorité de son temps avec la famille Beckham lors de son séjour en Floride.

« Tom va passer plus de temps en Floride et fréquente les Beckham », a ajouté la source.

Ils ont poursuivi en affirmant : « Il n’a plus beaucoup d’amis, alors il se concentre sur leur courtisation. »

Il a déjà été annoncé que Tom Cruise aurait perdu sa place dans la communauté de Scientologie à Los Angeles, mais récemment, il s’est présenté au bal des patrons annuel de l’Église de Scientologie en Angleterre.

Apparemment, la sensation d’acteur de 62 ans « les bombarde et dit qu’il a hâte de sortir » avec leur progéniture.

Ce rapport fait suite à une source affirmant que la famille Beckham tentait de s’installer à Miami alors que le couple avait trouvé la paix dans la ville populaire pour ses plages de classe mondiale.

La source a même fait référence à Londres, Los Angeles et Miami et a expliqué que les Beckham voulaient acheter une maison à Miami « parce qu’il y a tellement de méga riches et de personnes très célèbres concentrées entre les trois grandes villes ».