Tom Cruise réalise la « cascade la plus dangereuse » qu’il ait jamais tentée dans le clip des coulisses de « M: I 7 »

Tom Cruise a donné aux fans un aperçu de la façon dont lui et son équipe ont réussi la “plus grande cascade de l’histoire du cinéma” pour “Mission : Impossible – Dead Reckoning Part One”.

Mercredi, l’acteur de 60 ans a partagé une featurette de 9 minutes et demie du film à venir détaillant la réalisation de la cascade, dans laquelle Cruise monte une moto d’une falaise puis saute dans un ravin.

“C’est de loin la chose la plus dangereuse que nous ayons jamais tentée”, a déclaré Cruise au début du clip.

La star de “Top Gun: Maverick” a poursuivi : “Nous allons le tourner en Norvège et ce sera un saut en moto d’une falaise dans un saut de base.”

TOM CRUISE PARACHUTE AU-DESSUS D’UNE MONTAGNE PENDANT LE TOURNAGE DE “MISSION : IMPOSSIBLE 8”

La caméra a filmé une rampe massive qui se terminait au bord d’une immense falaise alors que Cruise a déclaré: “Je voulais le faire depuis que je suis un petit enfant.”

“Et tout se résume à une chose – le public.”

Le réalisateur / scénariste Christopher McQuarrie a expliqué que Cruise avait élaboré un plan directeur et réuni une équipe d’experts de toutes les disciplines impliquées pour accomplir l’exploit.

Le directeur de la deuxième unité et coordinateur des cascades, Wade Eastwood, a détaillé la préparation approfondie que Cruise et l’équipe ont entreprise, qui comprenait “une année de formation de base, une formation avancée en parachutisme, beaucoup de compétences en canopée, beaucoup de suivi”.

L’entraîneur de saut de base Miles Daisher s’est émerveillé devant Cruise, qu’il a décrit comme un “individu incroyable”.

“Vous lui dites quelque chose, et il le verrouille”, a ajouté Daisher. “Son sens de la conscience spatiale, c’est la personne la plus consciente que j’aie jamais rencontrée.”

“Suivi avec John et Miles dans les airs”, a-t-il poursuivi. “Faire beaucoup de positionnements différents. Comme s’ils étaient une équipe de deux hommes dans les airs. Venant l’un sur l’autre, en dessous l’un de l’autre, suivi arrière, suivi avant. Vous savez que nous avons percé, percé et percé.”

Dans le clip, Cruise a expliqué que le motocross était la prochaine partie de l’entraînement.

Eastwood a rappelé comment l’équipe avait construit une piste de motocross pour que l’acteur “se sente à l’aise en sautant sur des tables de 70 à 80 pieds”.

“Je dois devenir si bon dans ce domaine qu’il n’y a aucun moyen que je rate mes marques”, a ajouté Cruise.

Cruise a poursuivi en disant qu’il s’entraînait et s’entraînait, effectuant plus de 30 sauts par jour, pour perfectionner chaque aspect de la cascade. La vidéo indiquait qu’il avait effectué plus de 13 000 sauts en tout, Eastwood notant qu’il avait effectué plus de 500 sauts en parachute au cours de sa formation.

McQuarrie a expliqué qu’un autre défi consistait à positionner les caméras afin que toutes les cascades soient capturées sur film.

“Comprendre la cascade n’est qu’un des défis techniques”, a-t-il expliqué. “L’autre met une caméra en place pour que vous puissiez voir où Tom le fait.”

Il ajoute : « Trouver le bon objectif, la bonne plate-forme, le bon support. Même il y a deux ans, les caméras n’existaient pas pour nous permettre de faire ce que nous essayons de faire aujourd’hui.

« Comment impliquons-nous le public ? » Cruise a demandé. “Je veux juste leur donner ce frisson.”

McQuarrie a noté que la caméra doit être devant l’acteur et aussi près que possible de lui.

L’équipe de production a construit une rampe au-dessus d’une carrière en Angleterre pour reproduire le saut en Norvège et a rempli la zone d’atterrissage de boîtes en carton pour attraper la moto après que Cruise en ait sauté.

« À quelle vitesse dois-je partir, quelle distance dois-je parcourir ? dit Cruise.

Afin d’accomplir le travail de caméra, l’équipe a construit des modèles de différentes rampes à différents angles pour calculer la trajectoire de Cruise.

L’acteur avait un GPS attaché à lui pour suivre ses mouvements, et il était entouré de caméras drones pour capturer les gros plans.

“Parce que si nous faisons tout, mais que nous ne le capturons pas, à quoi ça sert?” dit Cruise.

“Je porte toujours mes bouchons d’oreille, donc je n’ai pas à m’entendre crier”, a-t-il déclaré en souriant.

Il a expliqué que la clé était d’atteindre certaines vitesses et d’être cohérent. La moto n’avait pas de compteur de vitesse, alors l’acteur a dit qu’il savait quand sauter par “le son et la sensation de la moto”.

“Nous devons être en mesure de prédire de manière cohérente où Tom sera dans l’espace tridimensionnel”, a noté McQuarrie.

Le clip a été tourné à Hellesylt, en Norvège, le jour du tournage en 2020. McQuarrie a déclaré que l’équipe “Mission: Impossible” commence toujours le tournage avec la plus grande cascade du film.

En plus des cascades, le cinéaste a noté que le temps devait également être parfait.

Cruise a expliqué qu’il avait commencé à s’échauffer avec des sauts de base pour avoir une idée de la météo.

“Bien sûr, quand quelque chose est fait pour la première fois, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous inquiéter de la façon dont cela va vraiment se passer”, a déclaré Daisher. “Les seules choses que vous devez vraiment éviter lorsque vous faites une cascade comme celle-ci sont des blessures graves ou la mort.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

La tension s’est installée lorsque Cruise a fait sa première tentative de conduite de la moto hors de la rampe et du saut de base dans le bol de roche. L’équipe a applaudi et applaudi alors qu’il réussissait.

La vidéo a révélé que Cruise avait exécuté la cascade six fois ce jour-là.

“C’est de loin la cascade la plus dangereuse que nous ayons jamais tentée”, a déclaré McQuarrie. “La seule chose qui m’effraie le plus, c’est ce que nous avons prévu pour la Mission 8.”

« Mission : Impossible – Dead Reckoning Part One » sortira en salles le 13 juillet 2023.