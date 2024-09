Photo : Tom Cruise réagit aux aveux de Heather Locklear : rapport

Tom Cruise ne serait pas impressionné par les derniers aveux de l’actrice Heather Locklear.

Comme les fans le savent, Heather a admis lors d’une récente conversation avec Magazine des gens qu’elle a, une fois, eu un rendez-vous romantique avec l’acteur de premier plan.

Heather a lancé la conversation en se rappelant : « Nous avons tous les deux fait une audition pour le film ensemble – nous deux – et je me suis dit : ‘Oh mon Dieu, je suis horrible.' »

Néanmoins, après avoir vu la performance de Tom, elle a déclaré : « ‘Il est encore pire !' », ajoutant : « Au fait, aucun de nous n’a compris cette partie. »

L’actrice de 62 ans a également révélé qu’à la suite de cette audition, Tom « avait fini par venir chez moi avec Sean Penn. Et ils étaient juste gentils, mais il m’a dit très « oui madame », et je me suis dit « d’accord, monsieur ».

En conclusion, elle a avoué avoir eu un rendez-vous avec Tom Cruise, au cours duquel il aurait même interprété son célèbre Entreprise risquée mouvement de genou devant elle pendant leur rendez-vous.

Maintenant, un initié a partagé avec En contact chaque semaine que Tom n’est pas vraiment content de la façon dont l’actrice l’a peint.

La source a déclaré: « Tom n’a pas eu beaucoup de chance avec les femmes, donc dire qu’il était un rendez-vous nul est assez embarrassant venant d’un véritable sex-symbol. »

« Cela n’aide pas Heather à dire des choses peu flatteuses à son sujet des décennies après leur seul rendez-vous », a également déclaré l’informateur.

Avant de conclure, la source a admis : « Oui, ils étaient tous les deux jeunes à l’époque, mais il a dû apprendre quelques choses depuis ! »